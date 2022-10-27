«Колдуй, баба, колдуй, дед. Трое сбоку - ваших нет»: В Казани гадалки обещают сделать мужчин невидимыми для частичной мобилизации

Горожане возмущены тем, что их обманывают, и подумывают обратиться в полицию. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как только в стране была объявлена частичная мобилизация, активизировались различные ясновидящие, гадалки и колдуньи. Они если не предсказали, то по крайней мере поняли по запросам от клиентов тренд этой осени - нужна магическая отмазка от частичной мобилизации.

«10 ТЫСЯЧ - И ТВОЙ МУЖ ОСТАНЕТСЯ ДОМА»

К своему стыду, жительница Казани Галия как раз таки попала в число тех, кто поверил в этот явный бред и, мало того, заплатила за него немалую сумму.

Женщина испугалась частичной мобилизации для своего мужа. Она нашла в Авиастроительном районе гадалку и напросилась к ней на личный прием. Ей сказали принести с собой личные вещи супруга.

- Квартира была похожа на какой-то бомжатник, - рассказала «Комсомолке» Галия. - Повсюду хлам, запах кошачьих испражнений, на стенах развешаны фигуры каких-то чертей. А сама гадалка, которой на вид лет шестьдесят, встретила меня в вызывающем макияже и с длинными черными ногтями.

Это сейчас женщина вспоминает, как внутренний голос ей настоятельно говорил: «Нужно развернуться и уйти!» Но страх, что ее любимого мужа вот-вот призовут, оказался сильнее этого голоса. Ведь он бывший контрактник в расцвете сил, таких и призывают сейчас. Галия пересилила себя и решила продолжить общение с гадалкой, внутри теплилась надежда на магическое чудо.

По словам Галии, ее провели в маленькую темную комнату и предложили присесть за стол с картами, уставленный различными свечами.

- После короткой беседы она провела магический ритуал и заверила: «Теперь вашу семью оберегает весь мой древний магический род и для военкомата твой муж невидим!» - вспоминает Галия.

За все это женщина заплатила 10 тысяч рублей. Спустя неделю свершилось. Видимо, магия татарстанского военкомата оказалась сильнее магии гадалки. Мужу Галии вручили-таки повестку. Нет, ее не принесла сова из Хогвартса, а просто вручили прямо на работе.

Возмущенная женщина позвонила гадалке, но та гениально до простого выкрутилась. Она обвинила Галию в том, что она сама виновата, мол, нужно было относиться к ее магии серьезнее и не сомневаться в результате. Тем не менее женщина все равно осталась в сомнениях. Только в других - писать в полицию заявление о мошенничестве или не писать.

ОНЛАЙН-МАГИЯ

Но не все «экстрасенсы» готовы напрямую колдовать над призванными в рамках частичной мобилизации. В век высоких технологий они чаще всего отказываются от личных встреч, предпочитая проводить свои приемы в онлайн-формате. Благо народ во время пандемии коронавируса привык к дистанционным услугам.

Вот и пользуются этим все кто ни попадя. Так, казанские интернет-пользователи в надежде стать невидимыми для военкомата ищут в Сети объявления от экстрасенсов. Последних в связи с частичной мобилизацией там появилось немало.

Здесь схема проста и, к сожалению, лишена привычного мистического антуража. Так, не выходя из дома, желающий стать невидимкой для призывной комиссии через онлайн-банк пополняет счет экстрасенса или гадалки, а после пересылает по интернету свое фото для обряда.

К слову, стоимость этих «магических» услуг варьируется в зависимости от аппетита псевдоэкстрасенса. Например, в одном из казанских пабликов в соцсети ведунья Ольга обещает за 1000 рублей сделать расклад на картах Таро, чтобы выяснить, подпадет ли клиент или его близкие под частичную мобилизацию.

Другая - колдунья Елена - и вовсе гарантирует казанцам отворот от военкомата, и тоже онлайн. За это она просит 8000 рублей. Схема все та же - сначала нужно перевести деньги на карту, затем переслать свою фотографию, и - о чудо! - вы «освобождены» от мобилизации.

- Я потомственная ведьма в десятом поколении, - заверила Елена, когда ей позвонил корреспондент «Комсомолки». - Делаю заговоры при помощи древней магии. После прочтения заклинания на фотографию с произнесением вашего имени личное дело из военкомата будет постоянно теряться и ускользать из рук тех, кто захочет вас призвать!

Такой вот абсурд, в который, к сожалению, многие верят. Видимо, из-за страхов и диких суеверий. По-другому наплыв клиентов к таким гадалкам и ведьмам никак не объяснишь.

АМУЛЕТЫ, ОБЕРЕГИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

Кроме обрядов жителям Казани от частичной мобилизации начали активно предлагать различные якобы магические свечи, талисманы и обереги.

Продавцы гарантируют якобы защиту от военкомата и обещают, что владельцев таких заговоренных предметов призыв точно не затронет.

Так, в частности, в эзотерических магазинах Казани консультанты сейчас активно подвигают к покупке защитных свеч, колец и даже волшебных палочек. Цены здесь гораздо ниже, чем у псевдомагов, - от 300 до 4000 рублей.

Как пытался заверить корреспондента «Комсомолки» один из продавцов, достаточно купить 40 магических свечей по цене 100 рублей за штуку и на протяжении 40 дней сжигать их по одной в день. Это якобы, вот только сейчас не смейтесь и дочитайте до конца, создаст вокруг вас защитную ауру, которая убережет от злых сил военкомата.

Вот такой вот вам Хогвартс. Итог тут один - не обращаться к таким «магическим» услугам. Мало того, что вас обманут на деньги и в случае неудачи обвинят вас самих, так это никому так и не помогло избежать повестки. У военкомата здесь и сил побольше будет, да и невидимкой для него при всем желании не станешь.

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