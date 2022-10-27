Котенок живет в казарме и питается в столовой вместе с хозяином. Фото: Личный архив героя публикации

Доброволец из Марий Эл Леонид взял с собой на спецоперацию котенка. Как говорит мужчина, животное не с кем было оставить, поэтому он принял решение забрать его с собой. Черно-белого кота назвали Димой и дали ему позывной «Кися». В настоящий момент усатый живет в казарме воинской части и питается с хозяином в столовой на общих основаниях.

Узнав об этом, люди разделились на два лагеря. Одни поддерживают решение добровольца, а другие осуждают:

«Не надо было брать с собой, в добрые руки на время можно было пристроить»

«Он тебе удачу принесет и оберегать будет»

«Он от разрыва сердца умрёт. Бедный кот...»

«Настоящий друг в беде не бросит»

«Самый милый доброволец».

КАК КОТ ПОМОГАЕТ БОЙЦАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

В разговоре с КП-Казань доброволец отметил, что котенок Дима стал талисманом их бригады. Он поднимает дух сослуживцам и отгоняет плохие мысли. О терапевтическом эффекте такого напарника говорит и эксперт, дрессировщик, в прошлом владелец гостиницы для кошек и собак, а ныне владелец зоомагазина Павел Снегирев.

- Именно в стрессовых ситуациях любое животное может помочь своим теплом, позитивной энергией. Когда видишь животное, уходит злость и проходит усталость. Если питомец находится с хозяином, то бойцу гораздо проще переносить все тяготы службы, - подчеркнул в беседе с КП-Казань Павел Снегирев.

КАК КОТЕНОК ПЕРЕНОСИТ СТРЕСС ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ

Ну а как сам котенок переносит службу, адаптацию к новым условиям и действительно ли решение взять с собой на спецоперацию питомца было правильным решением?

Эксперт Павел Снегирев считает, что смена обстановки, новые условия, незнакомое окружение - это всегда стресс для любого животного.

- Каждое животное переносит адаптацию по-разному, но с хозяином, конечно, ему будет легче. Сначала котенок будет бояться незнакомых людей, но вскоре привыкнет, - говорит эксперт.

Доброволец Леонид, в свою очередь, сообщил КП-Казань, что котенок уже чувствует себя хорошо, бегает и играет. У него есть собственное место, Дима находится в тепле, а сослуживцы подкармливают и гладят усатого.

ЧТО БУДЕТ С КОТОМ НА СПЕЦОПЕРАЦИИ

То, насколько долго будет адаптироваться к новым условиям котенок зависит непосредственно от того, где он будет находиться.

- Если питомец будет жить в казарме, на одном месте, постоянно рядом с хозяином, то адаптация пройдет быстро за 1-2 недели. Сложно представить, как животное будет находиться на спецоперации. Ведь в реальном бою питомец будет метаться с места на место, - отмечает эксперт Павел Снегирев.

В настоящее время владелец котенка Леонид вместе с сослуживцами в штатном порядке проходят боевую подготовку. В распорядке дня у добровольца имеется и личное время, чтобы позвонить родным, а также побыть с питомцем.

КСТАТИ

В Марий Эл некоторым резервистам, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, действительно не с кем оставить своих домашних питомцев. Но, как оказалось, в республике им могут в этом помочь, причем совершенно бесплатно. За любимцами мобилизованных присмотрят местные приюты для животных.

- Для того, чтобы пристроить своего питомца резервистам необходимо позвонить по телефону: 8 (8362) 64-18-08. Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, - сообщил комитет ветеринарии Марий Эл.

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