Топ-5 мест под Казанью, которые можно посетить ради красивого осеннего пейзажа

Нужно только дождаться солнечной погоды и можно отправляться в путь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хоть Гидрометцентр республики уже и не обещает нам теплой осени, но никто не отменял красот этой золотой поры. Мы уверены, что несколько солнечных дней нам до зимы еще обеспечено. Их казанцы смогут использовать для того, чтобы насладиться красотами сени в Татарстане. Тут не надо даже особо подгадывать, когда готовить машину, если она у вас есть. «Комсомолка» подобрала места, куда можно добраться и без автомобиля, было бы желание и соответствующее настроение. При этом много времени тратить не придется, мы подобрали для вас короткие, но очень яркие путешествия недалеко от Казани.

КЛЮЧИЩИ

Это тихое место с живописными природными пейзажами на берегу Волги, которое радушно встречает казанцев, предпочитающих семейный досуг. А еще сюда стоит приехать ради того, чтобы посетить красивейший Храм Рождества Иоанна Предтечи.

Вид храма очень впечатляет своей духовной благодатью, а тихая гавань, что неподалеку, наполняет атмосферу особой романтикой. Еще здесь усыпанная желтой листвой липовая аллея, где впору вдохнуть полной грудью и сделать с десяток селфи на фоне природы. Ну а завершить прогулку можно, пройдясь по красивому мосту, соединяющему село с местными садовыми товариществами.

Как добраться?

По будням из речного порта Казани теплоход отходит в 8.00, а по выходным - в 11.00

БОРОВОЕ МАТЮШИНО

Здесь мы можем насладиться экологически чистым воздухом, погулять по сосновому бору, собрать ягоды и порадоваться красивым пейзажам на фоне реки Волга. К слову, если хотите застать чарующий осенний закат, то лучше отправляйтесь туда в солнечную погоду.

Кстати, неподалеку от Боровых есть живописное озеро окруженное ивами и самая фотогеничная дорога через лес.

Поэтому, перед поездкой не забудьте, как следует зарядить телефон, чтобы уехать отсюда с сотней атмосферных фотографий.

Это место славится своими соснами. Фото: Адель ХИСАМОВ

Как добраться?

Ежедневно автобус №102 отъезжает от станции метро «Суконная Слобода»

РАИФА

Что ж осенью лес за озером и территория у монастыря зажигаются яркими красками, а туристов становится меньше. Значит, в пору устроить небольшой пикник на причале и прогуляться по окрестностям.

Ведь попадая в Раифу, порой начинаешь забывать, что находишься в Татарстане. Повсюду царит атмосфера паломничества и тихой монашеской жизни. Где-то неподалеку звонят колокола, а в воздухе витает осенняя благодать.

Также на территории есть озеро, на берегу которого, собственно, и стоит Раифский монастырь. Здесь очень душевно и даже имеется беседка, с которой можно насладиться умиротворяющими видами.

Здесь царит особая атмосфера, а в воздухе витает осенняя благодать. Фото: Адель ХИСАМОВ

Как добраться?

На автобусе №552, который ежедневно отъезжает с остановки «Казань-2»

ВЯЗОВСКИЕ ГОРЫ

Вот уж поистине уникальное место на правом берегу Волги, привлекающее туристов со всех уголков мира. Благо сезон отпусков закончился, столпотворения нет, поэтому казанцы могут без суеты насладиться красивыми прибрежными пейзажами и листопадными аллеями.

Кроме того, на Вязовских горах находится памятник природы «Собакинские ямы», состоящий из маленьких карстовых озер с красивыми видами. А со склонов гор и вовсе можно разглядеть живописную панораму сразу двух республик – Татарстана и Марий-Эл.

Со склонов этих гор можно разглядеть сразу две республики – Татарстана и Марий-Эл. Фото: Адель ХИСАМОВ

Как добраться?

Автобус «Казань-Свияжск» по выходным отправляется с автовокзала «Южный» в 8.40 и 10.30

ДУБКИ (ПОЛЯНА НЕВЕСТ)

Очевидно, Поляной невест этот уголок назван неспроста, ведь это любимое место молодожен Зеленодольска и Казани.

Так, Дубки представляют собой маленькое озеро, где повсюду стоят дубы с раскинувшимися кронами.

Отметим, что Поляна невест - отличная зона для осенней фотосессии и прогулок со своей второй половинкой. А красочная лесистая территория со скамейками и навесами сделают ваш отдых не только романтичным, но и комфортным.

Здесь повсюду стоят дубы с раскинувшимися кронами. Фото: Адель ХИСАМОВ

Как добраться?

Нужно сесть в автобус №101с на Горьковском шоссе, доехать до села Дубровка и пройти несколько километров пешком.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram