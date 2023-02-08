Жительница Набережных Челнов пожаловалась, что в бассейне детского сада плавают посторонние взрослые

В учреждении утверждают, что на территорию никого из посторонних не пускают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Набережных Челнов пожаловалась в соцсетях на детский сад №83. По словам горожанки, в образовательном учреждении открыли развивающий центр, куда родители ходят вместе с детьми, и даже плавают с ними в бассейне.

- Родители вместе с детьми ходят на занятия в буднее время к 11.00. На территорию сада во время нахождения там воспитанников их пускают беспрепятственно. Занимаются с ними воспитатели, которых и так не хватает, но для допзаработка, видимо, можно отложить рабочие дела. Дети вместо с родителями плавают в бассейне в промежутках между основными занятиями, посещают соляную комнату, пьют кислородный коктейль. В новогодние праздники для них был устроен утренник в музыкальном зале. Почему посторонние взрослые люди находятся на территории детского сада? Кто вообще разрешил открывать такие развивающие центры в госучреждении? - анонимно написала горожанка.

Ситуацию прокомментировала заведующая детским садом №83 Юлия Юлчурина.

- На основании лицензии на образовательную деятельность детский сад проводит дополнительную образовательную услугу для детей, не посещающих сад. Дополнительные занятия проводятся на основании договоров с родителями, - пояснила руководитель.

По словам Юлчуриной, при проведении дополнительных занятий требования СанПин выполняются, все посещающие центр развития дети и родители имеют справки о состоянии здоровья. Занятия для них проводят узкие специалисты детского сада, в свободное от основной работы время.

- Посторонние люди на территорию детского сада не допускаются, соблюдается пропускной режим, - подчеркнула заведующая.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала, что в Тукаевском районе Татарстана из-за информации об увольнении директора школы разгорелся скандал.

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