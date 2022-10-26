Отрезал половой орган и выбросил под елку: жителя Набережных Челнов приговорили к 13,5 годам колонии за жестокую расправу над соперником

Мужчина взялся за нож, когда его соперник уже скончался после жестокого избиения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 26 октября, Верховный суд Татарстана признал 50-летнего жителя Набережных Челнах виновным сразу по трем уголовным статьям: «убийство», «угроза убийством» и «надругательство над телом умершего».

- Согласившись с мнением Гособвинителя, суд приговорил мужчину к 13,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Было доказано, что в декабре прошлого года в Набережных Челнах пьяный подсудимый вернулся в квартиру своей возлюбленной на улице Гайдара. Возмущению мужчины не было предела. В его отсутствии женщина, поправ «институт» гражданского брака, принимала у себя в гостях своего бывшего ухажера.

Между кавалерами дамы завязалась нешуточная схватка за право обладать ею. Преимущество в этой драке оказалось у подсудимого. Нанеся множество ударов руками и ногами, он для верности взял в руки молоток и обрезок металлической трубы. Ревнивец продолжил расправу. Остановился лишь, когда соперник от полученных травм скончался на месте. Но мужчине и этого показалось мало. Он схватил нож и отрезал у убитого половой орган. После, пригрозив сожительнице убить и ее, ушел из квартиры.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали прочесывать территорию около дома, где все произошло. Первыми они нашли отрезанный злоумышленником орган. Тот выбросил его под елку прямо около местного детсада. Полицейские охраняли эту улику, пока подозреваемый не был задержан. Отметим, что это произошло довольно быстро. В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело и поместили под стражу.

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