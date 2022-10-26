Как стать долгожителем: Топ-5 советов от казанского специалиста по ЗОЖ Лейсан Ахметзяновой

Рекомендуемая для этого скандинавская ходьба, как оказалось, не просто прогулка. Тут нужно правильно дышать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как известно, большинство серьезных болезней - от нервов. Под воздействием стресса процесс старения ускоряется в несколько раз. Как устоять перед вызовами жизни, стать долгожителем и при этом не болеть? Секретами делиться казанский специалист по ЗОЖ, консультант по питанию Лейсан Ахметзянова.

ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССОВ

Что ж, этот совет особенно полезен людям со слабой стрессоустойчивостью, которые заводятся с полоборота и все близко принимают к сердцу. По мнению Лейсан Ахметзяновой, раз вы не способны противостоять стрессам, то лучше их избегать.

К примеру, если от повышенного тона начальника вас на каждой планерке начинает трясти, то лучше смените работу. Ведь пока вы молоды, организм накапливает весь этот негатив, последствия которого могут проявиться в виде инфаркта, когда вам будет за 40.

- Я не советую вам заглушать тревогу и стресс таблетками, - отметила Лейсан. – Если думаете, что употребление успокоительных и бета-блокаторов сделает вас стрессоустойчивыми, то вы глубоко ошибаетесь.

К слову, всякого рода таблетки действуют только на то время, пока вы их принимаете. И да, речь не идет о безобидных валерьянке и пустырнике. К тому же сильнодействующие препараты могут вызывать зависимость и негативно влиять на внутренние органы. Стоит лишь прекратить их употреблять, и все ваши страхи вернутся на круги своя, да и здоровье это не улучшит.

- Поэтому, если вас постоянно трясет от публичных выступлений, своего начальника, соседа по лестничной клетке или за рулем машины в пробках, то лучше найдите способы как всего этого избежать. Хотя, есть конечно вариант пойти навстречу своим страхам и научиться их преодолевать, но это скорее вопрос к психотерапевту, нежели ко мне, - подчеркнула специалист по ЗОЖ.

ЗАКАЛЯЙТЕСЬ

Так, начинать закаляться нужно с обливания прохладной водой температурой не меньше +20 градусов. Затем каждые 3 дня градус можно постепенно понижать по своим ощущениям.

- Таким образом, организм привыкнет к холоду, и вы уже не будете ощущать трясучку от внезапно вылитого ведра на голову, - объясняет Лейсан Ахметзянова.

Кроме того, отличным способом для закаливания является и ежедневный пятиминутный контрастный душ, в ходе которого нужно попеременно включать то холодную, то горячую воду.

Ну и, конечно же, баня, которую желательно посещать хотя бы раз в неделю. По словам специалиста, парилка активизирует иммунные процессы в организме, ускоряет обмен веществ и выводит токсины.

А после того, как хорошенько попарились, можно встать под холодный душ или нырнуть в купель. Главное не задерживайтесь на холоде слишком долго, не более 2-3 минут и снова в парную.

Кстати, польза от закаливания заключается еще и в том, что проведение таких процедур, как обливание, контрастный душ и баня укрепляют нервную систему, способствуют хорошему настроению, что особенно важно для достижения долголетия.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ

Как рассказала Лейсан, скандинавская ходьба является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, вегетососудистой дистонии и ожирения. Достаточно заниматься этим полчаса в день, и вы приведете в тонус свой организм и успокоите нервы.

- Скандинавская ходьба популярна по всему миру, а в нашей стране пока еще только начинает набирать популярность, - прокомментировала специалист.

Так, перед началом вам нужно будет купить специальные палки, подобранные под свой рост и надеть удобную обувь. Затем приступайте к ходьбе в спокойном темпе, чтобы не было одышки, держа палки под острым углом позади ног.

- При ходьбе важно дышать правильно, - отметил Лейсан. – Первые 3 шага делайте на вдохе, последующие 3 – на выдохе. Не забудьте, что скандинавские шаги должны быть немного шире, чем обычные прогулочные.

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ

Молодой организм, конечно же, стерпит все, от фастфудов до сладкой газировки. Но это только до поры до времени, пока однажды после 30-ти лет он не даст сбоев в виде язвы, гастрита, диабета, инфаркта и других заболеваний, вызванных неправильным питанием.

- В рационе каждого, кто хочет стать долгожителем должны быть продукты с большим содержанием клетчатки и не должно быть фастфудов, от слова совсем, - подчеркнула казанский специалист по ЗОЖ. – К полезным продуктам традиционно относят горох, фасоль, пшеницу, рис, овес, орехи, морковь, спаржу и яблоки.

Отметим, что клетчатка способствует еще и похудению, выводя шлаки из организма и ускоряя метаболические процессы. Кроме того, по словам Лейсан Ахметзяновой, она снижает риски возникновения инсультов, инфарктов, желчнокаменных болезней, выводит токсины из печени и понижает уровень холестерина в крови.

- А еще не забывайте про белки, жиры и углеводы, в меру употребляя отварное мясо, рыбу, сливочное масло, кашу и кукурузу, - отмечает специалист.

Она также подчеркивает, что при всем этом обязательно нужно соблюдать питьевой режим - в сутки употреблять не менее 1,5 литров чистой воды.

- Ведь вода самый сильный источник энергии для организма, которая распределяет по нему питательные вещества и помогает им усваиваться, - говорит Лейсан Ахметзянова.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ

- Здоровый сон является залогом хорошего настроения и правильного функционирования нервной системы, - заверяет специалист.

Здесь желательно выработать режим отбоя и подьема, и это будет полезным бонусом к достижению долголетия.

По мнению Лейсан, спать нужно не менее 8 часов в сутки и ложиться до 23.00, поскольку в это время снижается уровень гормона стресса.

Именно поэтому люди, которые засыпают до 11 часов вечера, по утрам чувствуют себя бодрыми и активными в отличие от тех, кто лег в час ночи и встал в 10.00.

Что ж, пожалуй, все эти советы казанского специалиста имеют одну общую цель – помочь нам оставаться в хорошем расположении духа и уметь радоваться жизни. Ведь в здоровом теле – здоровый дух. А здоровый дух – это залог долголетия.

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