В октябре и на огороде?: Что еще нужно успеть сделать татарстанцам на даче перед зимой

Романтическое осеннее настроение это, конечно, хорошо, но на даче опавшие листья лучше убрать.

Как объяснил «Комсомолке» садовод со стажем Николай Свиридов, если собрались, в принципе, сажать на своем участке деревья и кустарники, то это нужно сделать именно в октябре.

- Перед этим за 10 дней до посадки выройте ямы и удобрите их навозом и плодородным грунтом. Это нужно для того, чтобы почва просела, а удобрения в ней растворились, - говорит садовод. – И не забудьте развести корневин и гетероауксин для укоренения саженцев. Ведь при помощи них рассада лучше приживется».

При этом он напоминает, что на носу заморозки, поэтому почву вокруг стволов посаженных деревьев и кустарников необходимо будет замульчировать корой.

ОБРЕЖЕМ РАСТЕНИЯ

Так, некоторые растения нежелательно обрезать весной, поэтому такие деревья, как береза, клен и дуб нужно обработать уже сейчас.

Как отметил Николай Свиридов, именно в октябре у деревьев завершается сокоотделение, и до начала заморозков у них как раз будет время для восстановления после подрезки. Также нужно будет обрезать малину, смородину и крыжовник.

КОПАЕМ КРУГИ

Как мы видим, листопадная пора в самом разгаре, а значит, пора успеть вскопать до роста осенних корней. Для этого вооружаемся лопатой идем с ней по кругу вокруг стволов углубляясь на глубину 10-20 сантиметров.

- Вскопали? Молодцы! Вот теперь вредители нам не страшны, - объясняет зачем это было нужно сделать Свиридов. – Ведь все паразиты окажутся на поверхности и погибнут как только мороз стукнет.

ПОДКОРМКА

Бывалые садоводы знают, что перекопка стволов вокруг растений должна быть сопряжена с подкормкой почвы. Для этого понадобятся органические, фосфорные и калийные удобрения.

- Итак, берем 5 килограммов перегноя из расчета на один квадратный метр почвы, 40 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли и подкармливаем этим землю, - рекомендует садовод со стажем Николай Свиридов.

ПОЛИВ

Кстати, в октябре у деревьев активно растут корни, а для их стимулирования необходима влага. К слову, в этом году особенно важно как следует полить растения, ведь лето было жарким, а осенние дожди не успеют компенсировать нужное количество влаги.

- Поэтому дожидаемся, когда столбик термометра упадет до +5 градусов, и обильно поливаем деревья и кустарники на глубину 50 сантиметров, - говорит Николай Свиридов. – Таким образом, мы наделим растения влагой и не дадим им промерзнуть.

ОПРЫСКИВАНИЕ

Очевидно, что на участке у любого дачника имеются растения, поврежденные грибковыми заболеваниями. Соответственно, до наступления морозов их нужно вылечить, чтобы инфекция не распространялась весной с новой силой.

- Для этого необходимо опрыснуть инфицированные растения 6% раствором купороса и тем самым искоренить эту заразу, - советует садовод со стажем.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Желтая листва под ногами это, конечно, романтично, но с огорода ее лучше убрать и сжечь за пределами участка.

- Ведь с наступлением дождей трава под листьями начинает портиться и создает благоприятную атмосферу для грибковых заболеваний, - объясняет Николай Свиридов.

А еще, по его словам, перед закрытием дачного сезона надо не забыть скосить траву, чтобы ее отмершие за зиму частицы не спровоцировали появление плесени и другой инфекции, которая может заразить растения на огороде уже весной.

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