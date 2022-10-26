«Кольщик наколи мне… колокольщик»: Что вне закона в тату-салонах Казани и какими рисунками предпочитают горожане украшать свои тела

Казанцы чаще всего наносят татуировки на руку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продолжает расти спрос на услуги тату-салонов. О том, что предпочитают набивать горожане, сколько это стоит и какие рисунки на теле вне закона, - все это в нашей статье. Как рассказал «Комсомолке» мастер одного из казанских тату-салонов Андрей, всего насчитывается около 20 стилей татуировок, причем на любой вкус и цвет. Из них особой популярностью в столице Татарстана пользуется именно реализм.

- Это, пожалуй, самое натуралистичное и эффектное направление в искусстве, которое пользуется большим спросом среди казанцев. Рисунки, выполненные в стиле реализм, прорабатываются до мельчайших деталей и на теле выглядят почти как фотография. Он настолько универсален, что подойдет как мужчинам, так и женщинам. Тату в этом стиле смотрится очень завораживающе и притягивает внимание окружающих просто на ура, - подчеркнул Андрей.

КТО КЛИЕНТЫ

По рассказам тату-мастера, чаще всего приходит молодежь до 30 лет. А еще нередко обращаются и подростки, правда, им отказывают чуть ли не с порога.

- Мы работаем строго с клиентами не младше 18 лет, чтобы человек лично нес ответственность за свой выбор, а до наступления совершеннолетия ответственность за него несут родители. К тому же подростки с возрастом пожалеют о своей татуировке, захотят ее либо свести, либо перебить, - подчеркнул Андрей.

НА КАКИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА НАБИВАЮТ

- Не секрет, что реализм является сложным стилем, поэтому прежде чем бросаться в первый попавшийся салон к неизвестному мастеру, почитайте о нем отзывы, - советует тату-мастер. - Ведь нередки случаи, когда вместо классного реалистичного рисунка клиент получает каракули на теле, которые, к сожалению, будет очень тяжело вывести.

К слову, тату в стиле реализма бывают черно-белыми и цветными. Набивают их в основном на рукаве, предплечье, запястье, а то и вовсе по всей спине.

- Черно-белые рисунки самые эффектные, ведь различные оттенки серого и черного отлично прорисовывают детали и создают плавные переходы, - отмечает казанский тату-мастер Андрей.

КАКИЕ РИСУНКИ ВЫБИРАЮТ

В том же стиле реализм допускается любой рисунок, и нет каких-либо ограничений, за исключением, конечно, нацистской символики.

Таким образом, казанцы делают татуировки с изображением животных, деревьев, цветков, зданий, а также с портретом своей второй половинки или кумира.

- Каких-либо конкретных рисунков, которые поголовно просят набить все казанцы, нет. Каждый клиент приходит со своими личными предпочтениями. Но, как правило, люди приносят фотографии своих вторых половинок с просьбой набить их на предплечье или же показывают фото тигра или какого-нибудь рэпера, чтобы увековечить их на теле, - рассказывает тату-мастер Андрей.

ПРИВЕТ ИЗ ТЮРЬМЫ

- Опять же, тут все зависит от тату-салона, в который вы обратитесь, - говорит Андрей. - Лично я откажу клиентам, которые будут просить сделать им тюремные татуировки. Однако в городе немало салонов, которые выполнят любую прихоть клиента, лишь бы он платил деньги.

Напомним, что к тюремным татуировкам, например, относят звезды на плечах, змея на шее, церковные купола, аббревиатура ЗЛО, демоны на плечах, а также черепа и кости.

ОШИБКИ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

Как рассказал «Комсомолке» тату-мастер, жители Казани перебивают в основном ошибки прошлой жизни в виде рисунков бывших возлюбленных, тюремные/армейские наколки или же старые татуировки, которые уже не актуальны или попросту надоели.

- Обычно татуировки в виде портретов бывших возлюбленных перебивают либо рисунками животных, либо абстракцией, - отмечает Андрей. - А надоевшую абстракцию просят переделать, например, в дракона. Тут все чисто индивидуально и зависит от того, что ранее было нарисовано на теле и какого результата хочет достичь клиент по итогу.

Кроме того, опытный специалист и вовсе может вывести татуировку. Правда, процедура эта долгая и требует терпения.

- Например, прошлой зимой приходил ко мне парень с армейскими наколками и попросил их вывести, потому что устраивался на работу бортпроводником в престижную авиакомпанию, - вспоминает тату-мастер Андрей. - А в одном из требований к соискателям на эту работу было отсутствие татуировок на теле. Так что все его телесные атрибуты армейской жизни пришлось свести на нет.

ВНЕ ПОЛИТИКИ И ЗАПРЕТЫ

- Несмотря на актуальность надписей, так или иначе относящихся к политике, уважающие себя тату-салоны все же откажут клиентам в их нанесении на тело, - отмечает собеседник «Комсомолки».

Дело в том, что тату-мастера - люди, прежде всего, творческие. Они не хотят вмешиваться в политику и даже косвенно разжигать ненависть.

Тем не менее, по словам Андрея, среди клиентов все же иногда встречаются люди, желающие набить свастику или рисунки экстремистских организаций.

- Безусловно, мы им отказываем, - заявляет казанский тату-мастер.

И действительно, есть еще такие, кто хочет подчеркнуть татуировкой свои радикально настроенные взгляды.

К слову, таких личностей за такие рисунки на теле ловят как пропагандистов нацистской символики, наказывают штрафом от 1000 до 2000 рублей, обязывают скрыть или свести татуировку, а также могут еще и арестовать на 15 суток.

Так, к запрещенным татуировкам относят свастику во всех ее проявлениях и похожую на нее рисунки, портреты нацистов, а также символы и аббревиатуры запрещенных в России экстремистских движений.

ЦЕНА ВОПРОСА

По словам казанского тату-мастера Андрея, стоимость татуировки зависит от профессионализма татуировщика. К примеру, мастер средней руки возьмет за работу 3 000 рублей, а более опытный татуировщик – 7 000 рублей. Поэтому если хотите качественный рисунок, то тщательно подбирайте специалистов.

СОВЕТ ТАТУ-МАСТЕРА

Напоследок Андрей посоветовал все же не спешить с походом в тату-салон. Особенно это касается людей, которые еще не определились по жизни, кем они хотят стать и где будут работать.

- Я бы порекомендовал делать татуировку после 30 лет, - отметил тату-мастер. - К этому возрасту человек более-менее встает на ноги и уже в силу возраста, а также опыта, знает, чего хочет. Поэтому не придется потом перебивать или сводить татуировку, а возможно, с взрослением желание ее набивать уже попросту пропадет.

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