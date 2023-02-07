Когда из окна летят бутылки и кирпичи: В Казани уже более года дебошир держит весь двор в страхе, и никто с ним ничего не может поделать

По словам местных жителей, после того как от рук неизвестного метателя пострадало более 10 автомобилей, он переключился на людей. Фото: Адель ХИСАМОВ

Жители дома № 78 по проспекту Победы уже более года страдают от хулигана, который швыряет на улицу из окна 17-го этажа бутылки, кирпичи и банки. Все эти импровизированные снаряды попадают в припаркованные машины, а людям приходится постоянно озираться вверх в опасном ожидании даже днем.

СТЕКЛО ВДРЕБЕЗГИ

Полтора года назад Дамир припарковался во дворе и со спокойным сердцем отправился домой. Каково же было его удивление, когда на утро он обнаружил разбитое лобовое стекло своего автомобиля. Мужчина, к слову, долго не мог понять, кому он так мог помешать, ведь поставил машину так, чтобы никому уж точно не помешать. Быть может, кто-то позарился на его парковочное место?

- Но у нас во дворе все по-простецки, как говорится, кто успел, тот и поставил, и никаких парковочных войн отродясь не было, - рассказал «Комсомолке» Дамир.

Что делать? Тогда он вызвал участкового, и вместе с ним зафиксировали факт причинения ущерба. Полицейский пообещали найти хулиганов и ушел. А тем временем погром машин во дворе дома только начал набирать обороты.

«ПРИЕХАЛ НА ОБЕД…»

Неизвестный «мститель» осмелел настолько, что стал крушить чужие автомобили уже средь бела дня. Так, выйдя из подъезда, один из жителей дома ужаснулся, когда увидел свой искореженный «Сузуки».

- Ну никак я не думал, что днем мою машину разобьют. Приехал на обед. Это был десятый случай за год и первый в дневное время суток, - пожаловался корреспонденту «Комсомолки» автовладелец Павел.

Рядом с разбитым капотом своей машины он нашел орудие преступления - кирпич, который, видимо, и был запущен с высоты. Почему именно с высоты? А все потому, что пострадавшие от таких погромов жильцы дома к этому времени провели свое собственное расследование. Опытным путем им удалось вычислить в своем доме квартиру, из окон которой, по предварительным данным, с завидной частотой вылетают то пивные бутылки, то банки из-под кофе и даже кирпичи. Она находится на 17-м этаже.

Стоит отметить, что во дворе расположены камеры видеонаблюдения, но на окна дома они не направлены. Поэтому зафиксировать, как из подозреваемой квартиры летит кирпич, у них просто не получится.

ЗЛОПОЛУЧНАЯ КВАРТИРА?

Пока жильцы пытались вычислить неспокойного соседа, тот, похоже, настолько вошел, так сказать, во вкус, что переключился с машин на людей - стал швырять стеклянные бутылки прямо в прохожих. К счастью, пока никто из них не пострадал, но еще не вечер.

- Когда проходим мимо дома, нам постоянно приходится смотреть наверх, чтобы на голову вдруг ничего не упало. В общей сложности где-то 14 машин уже разбили. А дальше наши головы? - возмутилась в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» одна из местных жительниц.

Уличные камеры видеонаблюдения не помогают вычислить злоумышленника, так как не направлены вверх на окна квартир, а только на вниз на двор. Фото: Адель ХИСАМОВ

Также со слов соседей женщины, они уже «штурмовали» злополучную квартиру. Не раз стучались и звонили в дверь, но к ней изнутри так никто и не подходит. Хотя жильцы дома уже знают, что в этой квартире живет семейная пара с детьми. Они, по словам соседей, ни с кем не общаются, за что их считают нелюдимыми. Но это, давайте честно скажем, еще не повод, чтобы вешать ярлыки и обвинять людей во всех напастях. Так думает и корреспондент «Комсомолки». Он тоже не раз стучал и звонил в дверь этой квартиры, но ему тоже так никто и не открыл. Может, ошибочка вышла и там никто не живет вовсе?

- Живут, живут. Но они какие-то странные. Не здороваются и вообще производят впечатление невменяемых людей, - тут же отвечают соседи. - Еще неизвестно, кто именно оттуда кидает бутылки и кирпичи. Поговаривают, что в семье имеется ребенок с отклонениями в развитии.

Ну, так тем более давайте подойдем к этому с пониманием и решим вопрос цивилизованно. Жильцы дома и сами не желают заниматься самосудом, но в полицию заявление они все же написали. Вот только там, по их словам, им отказывают в возбуждении дела по причине отсутствия состава преступления и его непосредственных очевидцев. Дескать, никто не видел, как глава семейства, или его супруга, или дети собственноручно выкидывали бутылки и кирпичи из окна 17-го этажа на машины и прохожих. К тому же нет и иных доказательств в виде записи с камер видеонаблюдения или фотографий, на которых был бы уличен злоумышленник. Вот жильцы дома № 78 по проспекту Победы и продолжают находиться в постоянном страхе за себя и свои автомобили. Может, кому-то из них удастся все же заснять момент того, как погромщик снова «выйдет на дело», то есть выглянет из окна, чтобы совершить очередной акт. Но что делать после этого дальше?

ВЗЫСКАТЬ УЩЕРБ, ВЫСЕЛИТЬ, ДОБИТЬСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

- Для начала участковый должен зафиксировать происшествие, установить личность виновника и факт причинения вреда имуществу, - пояснила «Комсомолке» юрист Поволжского юридического центра Адэлия Сафина.

После этого, по ее словам, необходимо провести экспертизу разбитого автомобиля, если речь идет о нем, с приложением фото и видеоматериалов. Далее на домашний адрес виновника, а он, как мы понимаем, соседям уже известен, направить претензию по почте для того, чтобы дать ему шанс возместить ущерб в добровольном порядке. В противном случае надо будет идти в суд с иском о возмещении причиненного вреда.

Можно, конечно, поступить радикально - выселить виновного. Правда, со слов юриста, если он является собственником квартиры, то сделать это будет практически невозможно. Если же виновный снимает это жилье, то шансы велики, но тут главное - опять же доказать, что бутылки и кирпичи выкидывают именно оттуда.

Также если хулиган уже более года таким образом терроризирует людей и участковый на это, по словам жильцов дома, не реагирует, то нужно обращаться в вышестоящие инстанции, в частности в прокуратуру, и всеми правдами и неправдами добиваться официального расследования.

- И ни в коем случае не пытайтесь разобраться с дебоширом, что называется, по-мужски. То есть не устраивайте самосуд. Иначе вы из потерпевшего легко превратитесь в обвиняемого, и возможно даже, по уголовному делу, - предостерегает юрист Адэлия Сафина.

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