Технологии Big data помогают защитить татарстанцев от спам-звонков

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МТС проанализировала количество спам-звонков в 2022 году: благодаря антиспамовым решениям с использованием анализа Big data, оператор заблокировал в прошедшем году свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах, в том числе в Казани.

В 2022 в сети МТС зафиксировали более четырех миллиардов звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы, это на 30% больше, чем годом ранее. В прошедшем году ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков не было. Спад наблюдался в начале января на новогодних каникулах. В целом, накануне праздников и во время распродаж. уровень спама вырастает в пределах 10%.

Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

Для защиты от спама, владельцы гаджетов используют антиспамовые сервисы – по данным МТС, количество пользователей за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.