В Татарстане стали больше покупать рецептурных лекарств и тестов на беременность

По данным маркетплейса здоровья «Здравсити», в Татарстане в минувшем январе 56% проданных на онлайн-ресурсе противовирусных лекарств оказались рецептурными. Для сравнения – в декабре таких было лишь 38%. И это при том, что в последний месяц прошлого года общее количество препаратов от гриппа и ОРВИ, купленных на «Здравсити», было на треть больше, чем в январе.

«Такую картину мы наблюдаем во многих регионах страны. Люди все чаще предпочитают не тратить деньги на препараты, облегчающие симптомы заболеваний, а по рекомендациям врачей сразу приступают к комплексному лечению. По всей видимости, информация об особенностях нынешних вирусов и возможных серьезных последствиях болезней заставляет ответственно относиться к здоровью и не заниматься самолечением», – говорит руководитель маркетплейса здоровья «Здравсити» Даурен Абеуов.

В «Здравсити» рассказали, что в Татарстане в топе продаж значатся противовирусные препараты на основе осельтамивира и антибиотики. Там также напомнили, что лекарства по рецепту можно заказать в Интернете, но только с самовывозом из аптеки.

Помимо рецептурных препаратов, в числе самых популярных товаров января 2023 г. оказались перевязочные материалы и тесты на беременность. Тогда как год назад в топе продаж были средства от насморка и тесты на коронавирус.