8 февраля в России отмечается День российской науки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля, в России отмечается День российской науки – праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, посвятивших свое время исследовательской деятельности. Татарстан дал миру множество уникальных имен и научных открытий. Евгений Завойский, Николай Лобачевский, Каюм Насыри, Александр Арбузов, Александр Бутлеров, Владимир Бехтерев перевернули мир своими достижениями. Современные ученые, в том числе и совсем молодые, не отстают от своих предшественников.

Так, сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана ведут исследования по созданию вакцины против африканской чумы свиней.

Заражение африканской чумой часто приводит к смерти животного, однако человеку инфекция не передается. Переболевшие свиньи являются вирусоносителями и опасны для здоровых особей. Согласно рекомендациям ветеринарно-санитарных служб, все заболевшие или контактные животные подвергаются бескровному убою с последующим сжиганием. При этом в очагах возникновения этой чумы вводится строгий карантин. Вот такая она заразная.

В настоящий момент казанские ученые уже наработали некоторое количество генетического препарата, который был создан на основе аденоассоциированного вирусного вектора. Он поражает стволовые клетки свиньи, не вызывая при этом токсического эффекта.

В ходе следующего этапа ученые планируют провести исследования на лабораторных животных, чтобы изучить влияние полученной конструкции препарата на их иммунитет. Если на этом этапе исследований формула покажет свою эффективность, то ее потом используютна целевой группе – свиньях.

Заражение африканской чумой часто приводит к смерти животного, однако человеку инфекция не передается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КЛОНИРОВАНИЕ

Ученые Института экологии и природопользования КФУ смогли клонировать норичник теневой – это редкое растение, занесенное в Красную книгу Татарстана и находящееся под угрозой полного исчезновения.

Дело в том, что норичник очень требователен к условиям окружающей его среды. Сначала казанские ученые пытались выращивать его из семян, однако этот опыт не увенчался успехом. Вегетативно норичник также плохо размножается. Тогда было принято решение попытаться клонировать растение для его последующей высадки. К эксперименту подключилась кафедра ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

В итоге удалось получить и высадить несколько первых образцов норичника - это первый подобный опыт клонирования растений в Татарстане. Сейчас ученые будут отслеживать, как искусственно клонированный норичник сможет прижиться в дикой природе. Если эксперимент окажется успешным, то возможно и продолжение проекта с другими видами краснокнижных растений.

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ

В свою очередь ученые Казанского государственного медицинского университета открыли соединения, которые можно будет использовать в качестве перспективных химиопрепатов при лечении рака. Препарат уже показал высокую активность в отношении опухолей молочной и предстательной железы, ряда сарком и рака легкого.

Наравне с этим ученые Казани создали тест-систему для апробирования противоопухолевых препаратов. Существующие в мире аналоги имеют ряд недостатков, которые влияют на итоги тестирования, не всегда дают точные результаты, что влечет дополнительные финансовые и временные затраты. Казанская же тест-система была разработана на основе совместного культивирования клеток. Патент на нее уже получен, а сама система отмечена, как 100 лучших изобретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 года.

Вместе с тем сотрудники Лаборатории функциональных гибридных материалов Химического института им. Бутлерова КФУ нашли способ снизить токсичность противоопухолевых препаратов. Для этого они разработали гибридную мицеллу, которая предназначена для целевой доставки лекарства. Большинство противоопухолевых препаратов имеют ряд побочных эффектов, один из самых серьезных – токсическое воздействие на организм человека, которое, в том числе, проявляется в виде потери волос и постоянной тошноты. Создание таких мицелл поможет решить проблему.

Большинство противоопухолевых препаратов оказывают токсическое воздействие на организм человека. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

20 СВЕРХМАССИВНЫХ ЧЕРНЫХ ДЫР

Ученые кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ с помощью обсерватории-спутника «Спектр-РГ» открыли 20 новых квазаров. Их еще по-другому называют сверхмассивными черными дырами. Они могут достигать веса до миллиарда солнечных масс и находится от Земли на космологических расстояниях 8-12 миллиардов световых лет.

Для поиска сверхмассивных черных дыр казанские ученые воспользовались дистанционным наблюдением по телескопу РТТ-150, который находится в Турции. Задуманное удалось претворить в жизнь после установки в здании кафедры специальных пультов. В итоге 20 далеких квазаров стали первыми объектами, которые были открыты при дистанционных наблюдениях из Казани.

НОВЫЙ СПОСОБ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТИ

В России остается устойчивый спрос на качественный материал, в том числе битум. Исследователи научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» открыли новый способ рационального использования нефти, сообщает Центр медиакоммуникаций КФУ.

Неокисленный битум может стать одним из новых способов рационального использования тяжелой нефти в России. Ученые НЦМУ, в ходе работ по производству битума, получили уникальный материал лучшего качества. Результаты, которые он показывает, могут способствовать росту производства и развитию экономики.

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