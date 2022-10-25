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Происшествия25 октября 2022 16:50

Житель Казани попался на контрабанде элементов боевой российской экипировки «Ратник» в США

Татарстанские таможенники пресекли поставку военной техники из Казани в США
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Клиентов задержанных находил в соцсетях.

Клиентов задержанных находил в соцсетях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Татарстанской и Приволжской оперативной таможен пресекли поставку военной техники в США. Как оказалось, 38-летний житель Казани незаконно пытался отправить за рубеж гарнитуру с активной системой защиты слуха «ГСШ-01» и «ГСШ-01 6М2», которая входит в комплект российской боевой экипировки «Ратник». Покупателей он находил в соцсетях.

Вещи, которые он собирался продать американцам, относятся к военной технике и запрещены к гражданскому обороту, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Всего было задержано семь международных отправлений, которые успел совершить мужчина.

- Дополнительно в гараже задержанного нами обнаружено ГСШ-01 6М2 в количестве трех штук. Они также предназначались для отправки за рубеж, - заявил замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Сейчас в отношении мужчине возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишение свободы.

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