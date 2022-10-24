Хотел обмануть на деньги, но не смог и застрелил: обвиняемому в убийстве бизнесмена в Казани грозит 15,5 лет колонии

Жестокое преступление произошло в подъезде дома №57 по улице Минская 2 сентября 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 октября в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу об убийстве бизнесмена в подъезде дома №57 по улице Минская в Казани, которое произошло 2 сентября 2021 года. На скамье подсудимых – 37-летний местный житель, также обвиняемый в покушении на крупное мошенничество, похищении паспорта и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, подсудимый выразил желание купить у потерпевшего два земельных участка общей стоимостью 12,7 миллиона рублей. Когда сделка была оформлена, мужчины поехали домой к продавцу.

В лифте потерпевший решил открыть кейс с деньгами, в котором вместо реальных банкнот увидел купюры «банка приколов». Между мужчинами произошел конфликт, во время которого покупатель выстрелил продавцу в голову из карабина «Сайга». Утверждается, что после этого злоумышленник вытащил тело жертвы в подъезд и скрылся. Был объявлен план «Перехват», в ходе которого подозреваемого задержали в одном из местных торговых центров. Он хотел уехать из города.

Гособвинитель запросила для подсудимого 15,5 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на два года, сообщает прокуратура Татарстана.

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