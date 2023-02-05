Дефицит витамина D зимой: Как его восполнить и кто в группе риска рассказала специалист ЗОЖ из Казани Лейсан Ахметзянова

По словам специалиста, нехватка этого витамина может вызывать слабость, тошноту, апатию и боль в мышцах. Фото: Из личного архива героя публикации

Его нехватка может вызывать слабость, тошноту, апатию и боль в мышцах. О том, как восполнить такую недостачу и избежать неприятностей «Комсомолке» рассказала специалист ЗОЖ, консультант по питанию из Казани Лейсан Ахметзянова.

- Организм вырабатывает витамин D при попадании солнечных лучей на кожу. К сожалению, с ноября по март получить этот витамин на улице очень затруднительно, поскольку солнце в этот период недостаточно активное, - говорит Лейсан Ахметзянова.

Также, по ее словам, дефицит возрастает у людей с лишним весом и заболеваниями ЖКТ, так как нарушается всасывание полезных жиров. Кроме того, летне-осенние запасы витаминов в организме зимой заметно иссякают, поэтому наблюдается еще и общий авитаминоз.

СИМПТОМЫ

- Список симптомов достаточно большой, поэтому самостоятельно определить у себя дефицит именно витамина D порой затруднительно. Но среди общих можно выделить слабость, тошноту, апатию, боль в мышцах и суставах, потерю веса, ломкость ногтей. Таким образом, при появлении одного или нескольких симптомов, нужно обратиться к врачу для дальнейшей диагностики, - пояснила консультант по питанию.

ЧЕМ ОПАСНО

Так, по мнению Лейсан Ахметзяновой, дефицит витамина D может привести к нарушению обмена веществ, снижению минеральной плотности костей, остеопорозу, мышечной слабости и даже к шизофрении, а также нарушить синтез инсулина в поджелудочной железе. Кстати сказать, люди с заболеваниями почек и печени хуже усваивают витамин D, потому что он активируется именно в этих жизненно важных органах.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

-Люди старше 60-ти лет. Затем лица любого возраста с заболеваниями костей, щитовидной железы, почек и печени. Также в группе риска люди с избыточным весом, беременные и кормящие, - отмечает консультант по питанию.

По словам Лейсан, когда у маленьких детей формируется опорно-двигательный аппарат, то витамин D им просто необходим. Иначе существует опасность развития умственной и физической отсталости. Вдобавок, несмотря на пасмурную зиму, в зоне риска находятся и домоседы, редко бывающие на улице. Поэтому не ленитесь и почаще гуляйте!

КАК ВОСПОЛНИТЬ

Раз солнца сейчас нет, как времени и средств на тот же солярий, то будем получать витамин D из простых продуктов питания, среди которых сельд, лосось, скумбрия, сардина в консервах, сом, рыбий жир, грибы, сыр, говяжья печень, молоко, сметана, сыр, сливочное масло и яичный желток.

- Разумеется, продукты питания с содержанием витамина D нужно употреблять в меру и не злоупотреблять ими, - рассказала Лейсан.

Кстати, те, кому удалось выбить недельку-другую для отпуска зимой, могут отправиться в солнечные места и восполнить свой витаминный запас. Для этого необязательно уезжать на Мальдивы, а достаточно посетить хотя бы Краснодарский край.

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