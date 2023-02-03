В Татарстане скоро появится новый вариант оплаты индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

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В Татарстане в скором времени начнет действовать аналог халяльной (мусульманской) ипотеки в сфере индивидуального строительства. Сразу несколько крупных застройщиков разрабатывают систему беспроцентной рассрочки.

О том, как она будет реализовываться, рассказал один из них - владелец строительной компании «Ханский дом» Ильяс Гимадов:

«Банки в 2022 году выдали почти 33 тыс. кредитов на ИЖС на общую сумму около 140 млрд руб. Сегодня около 90% сделок идут с привлечением банков. Около 80% ипотечных кредитов на ИЖС оформлено по льготным госпрограммам. Банкиры подтверждают рост интереса к ипотеке на ИЖС. Тем не менее, пока в общем объеме ипотечных кредитов на ИЖС приходится лишь около 5%. Тормозит рынок также отсутствие льготных программ на вторичное жилье. Нашим клиентам, допустим, надо продать квартиру, но они не могут, потому всем выгодно купить в ипотеку первичку. Вторичное жилье стоит — и эта цепочка не работает. В связи с этим, мы совместно с другими такими же строительными компаниями работаем над проектом альтернативной ипотеки, точнее рассрочки, которая является неким аналогом халяльной (мусульманской) ипотеки. Когда-то по этой системе работали компании-застройщики многоквартирного жилья. Мы же предлагаем свой вариант для ИЖС. Покупатель сможет оплатить 50 процентов от стоимости дома. Остальные 50 % - в рассрочку на 5- 8 лет. Рассрочка беспроцентная. Однако, платеж будет зависить от стоимости квадратного метра на внешнем рынке, т.е. ежеквартально независимая оценка будет проводить мониторинг цен по ИЖС и устанавливать цену за кв. метр объекта по рынку.

Уверены, что это интересное предложение для рынка в целом. Тем более на фоне повышения ставок на ипотеку. Мы называем этот продукт аналогом мусульманской ипотеки, но он подходит не только для мусульман, а для любого покупателя, любого вероисповедения. Сейчас идет регистрация проекта в Минюсте».