Личное дело: казанская подборка фильмов и сериалов о служебных романах

Отношения на работе случаются далеко не только в статическом учреждении, где когда-то трудились Людмила Прокофьевна и Новосельцев, но и на кафедре русской литературы, кухне ресторана и даже… полицейском участке! По крайней мере, именно так случилось с героями сериала «Девушки с Макаровым-3» (новый сезон уже с 24 октября на ТНТ). Об этом и других служебных кино- и сериальных романах рассказываем в нашей подборке.

«Девушки с Макаровым» (2020-...)

Два сезона потребовалось начальнику уголовного розыска Бутово Павлу Сергеевичу Макарову (Павел Майков), чтобы найти подход к неопытным девушкам-подчиненным, а заодно и побороть свои предрассудки перед женщинами в форме. Юные защитницы правопорядка уже не раз доказали, что находятся на своем месте. Про личную жизнь в этом сериале тоже никто не забывает, и кажется, Амур поселился в полицейском участке на постоянной основе. Так, одна из новеньких с первых серий сходится с криминалистом. А во втором сезоне любовный интерес самого Макарова оказался направлен в отдел кибербезопасности, где работает дерзкая айтишница Лера Крапивина (Наталья Бардо).

В третьем сезоне отношения главных персонажей пройдут проверку бытом – из-за обвинений в киберпреступлениях Крапивина окажется под домашним арестом на жилплощади самого Макарова. Служебная романтика обернется домашними проблемами. Впрочем, над этим всем можно будет от души посмеяться и вспомнить, как многие пары пережили вместе собственную версию домашнего ареста, простите, самоизоляцию 2020-го. Ну, или не пережили, тут уж, у кого как.

Смотрите новый сезон с 24 октября на ТНТ

«На страже пляжа» (2022-...)

Есть люди, которые притягивают неприятности. Вот, герой этого сериала Денис Дубов (Антон Филипенко) именно такой: проработав 15 лет криминалистом в Москве, он вынужден уехать на юг России, чтобы ненароком не стать предметом изучения своих коллег по цеху. Впрочем, в прекрасном далеко Дубову тоже поначалу не везет, так как он оказывается подозреваемым в убийстве. Впрочем, умнице, красавице и, конечно, лучшему местному следователю Диане (Катерина Ковальчук) удается быстро разобраться, что к чему, и задействовать профессиональные таланты Дубова на пользу дела.

Дубов, конечно же, начинает ухлестывать за Дианой. Она, конечно же, игнорирует самоуверенного пикапера-самоучку. В итоге герои, конечно, сработаются и даже пойдут на свидание (а, как иначе?!), хотя оно тоже кончится преступлением, которое нужно еще раскрыть. Но ведь в таких историях криминальная составляющая только добавляет перца, не так ли?

«Год культуры» (2018-2022)

Когда в первом сезоне московского чиновника Виктора Михайловича Сычева (Федор Бондарчук) отправили управлять кафедрой русской литературы в провинциальном университете, он, конечно, был не в восторге. Впрочем, за преобразования взялся с энтузиазмом, но не обошлось и без противодействия коллег. Особенно в лице доцента с обостренным чувством справедливости Белозеровой (Мария Ахметзянова). Думаете, профессиональные разногласия не сближают? Еще как!

Во втором сезоне, отношения героев развиваются еще больше, объединившись для борьбы за престиж родного вуза, а потом и за его право на его существование. Помимо главных героев, на романы в стенах, где почитают Пушкина, Толстого и Достоевского, решались и другие персонажи (романтика русской классической литературы, не иначе). Что лишний раз доказывает: филологи – тоже люди. Да, и чиновники тоже!

«Та еще парочка» (2019)

Она – госсекретарь США, кандидат в президенты и выглядит как Шарлиз Терон (у актрисы главная роль в фильме). Он – просто Сет Роген. Тут можно было бы не продолжать, скажем просто, что герой по имени Фред Фларски (ака Сет Роген) пытался стать журналистом-героем, но не вышло. Эти двое вместе, примерно, как дельфин и русалка – совершенно точно не пара. Хотя, и с общим прошлым: в 13 лет будущий госсекретарь подрабатывала нянькой в доме Фларски, а Фред, конечно, не мог отвести глаз от высокой блондинки. В новой реальности она нанимает его в спичрайтеры – надо же придать своему образу больше человечности. В итоге, Фреду это удается: он меняет к лучшему не только выступления начальницы, но и переворачивает всю ее жизнь.

«Та еще парочка» не претендует на звание высокого интеллектуального кино, при этом у создателей получилась смешная комедия в духе чуть придурковатых фильмов конца 90-х - начала 2000-х. С поправкой на современность, где у женщины есть шансы стать президентом, а мужчина может взять ее фамилию после свадьбы. И все от этого счастливы!

«Вкус жизни» (2007)

Служебные романы – это не обязательно про офисный быт, где все начинается с флирта на корпоративе, а продолжается свиданиями за ксероксом. Они могут случиться и на кухне ресторана. Главная героиня «Вкуса жизни» Кейт Армстронг (Кэтрин Зета-Джонс) больше озабочена перспективой получить звезду Мишлен, чем предложение руки и сердца. Правда, Кейт на время приходится забыть о работе из-за трагедии: в аварии погибает сестра героини, а ей самой приходится взять под опеку племянницу. Мало того, что девушка понятия не имеет, как вести себя с ребенком (в том числе, и как его кормить), так еще и в ее отсутствие владельцы ресторана нанимают на су-шефа (Аарон Экхарт), то есть зама для главного повара. Он поможет Кейт справиться и с работой, и с племянницей, а заодно обрести вкус не только к высокой кухне, но и к жизни.

Этот фильм - отличное напоминание о том, что даже очень сильным людям бывает нужна поддержка. Ну, а рассудительная малышка в исполнении Эбигейл Бреслин (она же «Маленькая мисс Счастье») — это отдельные 33 удовольствия и лишний повод посмотреть этот фильм.