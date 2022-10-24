Экономить на проезде и контролировать здоровье: чем ещё может быть полезен смартфон?

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Сотовые телефоны давно перестали быть только средствами связи, сегодня они - неотъемлемая часть жизни современного человека. В последние годы жители Татарстана все чаще переходили на смартфоны с быстрым интернетом, а средний срок службы гаджета сократился до 1,5-2 лет. Первое место среди пользовательских активностей на мобильных устройствах ожидаемо занимают соцсети и мессенджеры, далее идут просмотры новостей и игры. Между тем у современных девайсов есть функции, которые делают нашу жизнь удобнее и помогают экономить.

БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА

Большинство современных смартфонов оснащены функцией NFC, которая отвечает за беспроводную передачу данных на близком расстоянии. Если в вашем устройстве есть такой модуль, достаточно добавить банковскую карту в приложение для оплаты и тогда расплачиваться смартфоном можно в магазинах, предприятиях бытового обслуживания и общественного питания, общественном транспорте. Это не только удобно, но еще и выгодно. Например, сейчас в Казани действует акция национальной платежной системы: каждая поездка в метро, оплаченная картой «Мир» в смартфоне, обойдется пассажирам на 7 рублей дешевле, и будет стоить 24 рубля. Экономить на проезде в подземке можно до 15 февраля 2023 года. Чтобы воспользоваться скидкой, карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - MirPay или SamsungPay.

- Регистрация национальной карты в платежном приложении занимает около минуты, подсказки появляются на экране телефона. Сразу поле того, как вы привязали свою карту в Pay-сервис, можно оплачивать проезд уже со скидкой. Уверена, эта возможность позволит многим казанцам значительно экономить на проезде, - говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова,

Кстати, в прошлом году жители Казани и гости города сэкономили на поездках, оплаченных национальными картами, около 70 миллионов рублей, а число таких оплат в общественном транспорте выросло практически в 3 раза.

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

ПОКУПКИ

По статистике почти каждый второй житель Казани делает покупки в интернете больше двух раз в месяц. Больше всего казанцев интересует одежда, бытовая техника и электроника, продукты питания и бытовая химия. Для онлайн-шопинга молодежь использует смартфоны, а жители Татарстана постарше - персональные компьютеры и ноутбуки. Хотя с помощью смартфона и специальных мобильных приложений современный покупатель может сравнивать цены в различных интернет-магазинах, получать информацию о товарах, читать отзывы и переправлять предложения с акциями своим знакомым и друзьям по социальным сетям. Так что имеет смысл использовать для онлайн-щопинга именно смартфон.

УМНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Житель мегаполиса должен все успевать, ничего не забывать, решать дела быстро и желательно никогда не уставать. Думаете, нереально? С помощью телефона приблизиться к идеалу вполне возможно. Суть проста: нужно систематизировать все дела и разгрузить мозг. Раньше спасала бумага: составляешь списки, планы, выставляешь приоритеты. Теперь же проще использовать смартфон, у которого перед бумагой куча плюсов - он всегда под рукой, с его помощью можно не только делать записки, но и записывать аудио, снимать видео, ставить напоминания. Иногда необходимо записать какие-то мысли, сохранить фото, статью, рисунок, написать текст. Благодаря смартфону вы можете иметь доступ к своим записям, книгам, фото и файлам в любом месте и в любое время. Задачи, привязанные к точной дате и времени, можно записывать в календарь. А еще сегодня есть огромное количество приложений, каждое из которых способно помочь наиболее эффективно выстроить свою работу, не отвлекаясь и не теряя время зря.

КОНТРОЛЕР ЗДОРОВЬЯ

Мы используем смартфоны практически для всего, так почему бы с их помощью не заботиться о своем здоровье? Сегодня есть множество приложений, которые помогают считать калории и шаги, контролировать артериальное давление, замерять сердечный ритм, составлять индивидуальный план тренировок, экономить деньги на медицинских услугах. Конечно, полностью заменить медицинское оборудование мобильные гаджеты не смогут, в точности снятия физиологических показаний они уступают специализированным устройствам. Но приложения вполне способны мотивировать пользователей вести более активный образ жизни и следить за здоровьем, контролировать диету, тренировки, повышать качество жизни без сложного или дорогостоящего оборудования.