Республика Татарстан вошла в тройку лидеров по числу поданных заявок на премию Russian Creative Awards

В тройку региональных лидеров вошли: Москва – 840 заявок, Санкт-Петербург – 139 заявок и Республика Татарстан – 94 заявки.

Наибольшую активность проявили соискатели из Центрального и Приволжского округов – 1024 и 233 заявки соответственно. Помимо Москвы и Татарстана, в числе лидеров Московская область (75 заявок).

Со стороны Северо-Западного федерального округа к премии присоединились 202 участника: большая часть заявок из северной столицы, Ленинградской и Мурманской областей. В топ-3 регионов Уральского федерального округа, номинировавшего 199 заявок, вошли Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. От Сибири номинировано 78 инициатив. По количеству лидирует Красноярский край, далее идут Кемеровская и Новосибирская области. Со стороны Дальневосточного федерального округа получено 56 заявок, среди лидеров – Хабаровский край (12 заявок), а также Республика Саха (Якутия) и Приморский край – по 10 заявок. Южный федеральный округ представил на премию 62 проекта. В топ-3 по количеству заявок вошли Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым. Из Северо-Кавказского федерального округа на соискание премии поступило 23 проекта, из которых 11 заявок из Ставропольского края, Кабардино-Балкария и Адыгея заявили на конкурс 9 проектов.

Какие из регионов попадут в число финалистов, станет известно 10 ноября, когда экспертный совет премии завершит оценку конкурсантов и сформирует шорт-лист из 50 позиций – по пять в каждой из десяти номинаций.

Несмотря на то, что заявочная кампания проходила в сложных условиях глобальной трансформации игроков и рынков, со стороны креативного сектора интерес к премии сохранился на самом высоком уровне. Таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря новым возможностям этого года: номинировать проект мог любой желающий, стало возможным представить социальные проекты в отдельной номинации, своя номинация появилась у цифровых проектов, а также проектов по развитию пространств и территорий.

«Возрастающий интерес к участию в премии подтверждает востребованность инициатив по поддержке и развитию национальной креативной экономики, – считает руководитель Роскультцентра, директор Russian Creative Awards Марина Абрамова. – Мы не устаем говорить, насколько важно развитие этого сектора в текущей ситуации, когда нужна прицельная поддержка и концентрация усилий для обеспечения устойчивости всех сфер деятельности. В этом году особенно радует активность в регионах, не только количество, но и качество поданных проектов».

Представители регионов также прокомментировали участие в премии этого года:

«Несмотря на все сложности, креативные индустрии Якутии продолжают развиваться. В ближайшие пару лет мы ожидаем серьезного роста в сфере анимации, которая, вслед за IТ и кино, должна стать еще одним «якутским феноменом». Мы стараемся удерживать лидерство в плане поддержки и регулирования отрасли, активно делимся своим опытом с другими регионами и даже запускаем различные инициативы на федеральном уровне. Яркий пример – создание Дальневосточной кинокомиссии при Минвостокразвития России. Надеемся, что якутские проекты смогут стать победителями этого года!», – рассказывает генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Афанасий Саввин.

«Премия Russian Creative Awards проходит во второй раз, но уже заслужила авторитет. Я ожидаю, что среди номинантов мы увидим интересные проекты и успешных личностей. Поскольку развитию креативной экономики уделяют внимание все больше регионов страны, думаю, что конкуренция в этом году будет еще серьезнее, а, значит, стать победителем будет еще приятнее. Креативные индустрии Красноярского края тоже будут представлены в разных номинациях. Уверен, что результаты, которых мы добились за этот год, позволят нам претендовать на награды», — отмечает директор АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» Александр Черников.

«Наш регион уже давно сделал ставку на развитие креативных индустрий как драйвера роста промышленности. Тюмень среди региональных центров занимает второе место по вкладу креативных индустрий в экономику, а вся область входит в тройку. У нас сильные проекты в части городского развития, исследований, образования в сфере креативных индустрий и IT. Но главное – это люди, создающие новую экономику. Для меня премия – это, прежде всего, возможность «сверить часы», обменяться лучшими практиками с коллегами. И, конечно, возможность порадоваться за лидеров индустрий. Уверен, что тюменцы себя хорошо покажут!», – рассказывает генеральный директор тюменского Агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

10 ноября на официальном сайте премии rc-awards.ru будет обнародован шорт-лист номинантов, а затем с 10 по 24 ноября члены жюри в составе 30 человек определят победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативный социальный проект», «Культурный код», «Креативный регион».

Имена лауреатов премии станут известны на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря в концертном зале «Зарядье» в Москве.

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