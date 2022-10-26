Цифровизация сельского хозяйства как помощь в эффективном управлении бизнесом

Контроль над техникой - анализ - планирование. В уже действующем сельскохозяйственном предприятии именно в таком порядке требуется выполнять действия для достижения максимальной эффективности. Контроль над парком техники дает львиную долю данных, на основании которых строится работа. А собрать и обработать их помогает аппаратно-программный комплекс РСМ Агротроник от компании Ростсельмаш - основа современной системы агроменеджмента. Объем собираемых данных даже при использовании базовой версии впечатляющий.

1. Данные о местоположении: где была и находится сейчас агромашина с точной привязкой к карте. Есть возможность выделить агрозону, указав в ней свои поля.

2. Данные о механизаторе: функция упрощает учет и контроль рабочего времени работников.

3. Прогноз погоды: модуль отражает текущие и прогнозируемые погодные условия на выбранном поле. Особенно важно для хозяйств с разнесенными на большие расстояния полями.

4. Параметры систем машины: обороты двигателя, скорость, параметры системы охлаждения ДВС, бортовой электросистемы и пр.

5. Предотвращение проблем. Уведомления бортовой системы - от камня в технологическом тракте до напоминания о необходимости выполнения очередного технического обслуживания. Каждое уведомление имеет временную и координатную метку. То есть даже по истечении времени можно установить, кто, когда и где именно выполнял работу в момент возникновения неисправности.

6. Статус агромашины: транспортный режим, выполнение «заданной» операции, проход с поднятым орудием, стоянка с включенным или выключенным двигателем, заправка, выгрузка, заточка ножей и пр.

7. Ход работы: время начала и окончания (запуск и остановка двигателя), вид операции, вид орудия и ширина захвата, траектория движения.

8. Результаты: обработанная или убранная площадь, намолот и т. д.

9. Параметры выполняемого технологического процесса: частота оборотов шнеков, ротора, барабанов, вентиляторов и т. д. и т. п.

10. Топливо: расход, место и время заправки и слива.

11. Продукт: факт, место и время выгрузки.

Таким образом, работая только с базовой конфигурацией системы РСМ Агротроник, руководитель хозяйства гарантированно устраняет проблемы несанкционированного использования техники; получает возможность контролировать выполнение полевых операций, корректировать работу механизаторов. И все это - находясь в офисе. Важно: данные можно «ретранслировать» в некоторые сторонние системы учета и планирования. Например, в «1С».

Для комфортной работы существуют две версии системы РСМ Агротроник: для ПК и смартфона. Конечно, возможности «стационарной» версии более полные, однако мобильная версия может быть удобнее «в полевых условиях».

Обработка данных производится платформой агроменеджмента РСМ Агротроник на сервере Ростсельмаш. То есть дополнительные модули для каждой машины не требуются. Данные передаются в постоянном режиме. Но если агромашина находится вне зоны покрытия мобильной связью, они собираются в бортовой части системы и «пакетно» передаются на сервер в тот момент, когда техника входит в зону устойчивого сигнала сотового оператора.

Информация хранится на расположенном в России сервере, она доступна для просмотра или выгрузки в удобном формате в любой момент времени за последний период в зависимости от прав пользователя. То есть разрабатывая планы на будущий сезон, вы опираетесь на объективные и максимально полные данные.

Платформу РСМ Агротроник на ряд новых моделей устанавливают по умолчанию, но также она доступна для агромашин Ростсельмаш, выпущенных в течение последних десяти лет. Чтобы узнать о возможности оснащения конкретной модели, достаточно обратиться к официальному дилеру.

Значительно увеличить эффективность сбора данных, контроля и планирования позволяет широкий набор электронных систем Ростсельмаш, которые интегрируются в платформу. Они позволяют автоматически оптимизировать уборочную логистику, точно учитывать обработанную площадь, картировать урожайность и влажность, повышать безопасность работы в ночное время и даже полностью освободить механизатора от управления движением машины и орудием в поле.