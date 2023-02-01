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Общество1 февраля 2023 12:59

В Татарстане заработает новый сервис бесконтактной оплаты

Он появится в марте
Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay. Татарстанцы смогут им воспользоваться с марта, он будет доступен абонентам всех мобильных операторов и клиентам разных российских банков.

Сервис включает в себя мобильное приложение и внешний NFC-модуль - стикер Pay Tag. Его можно наклеить на телефон или чехол и использовать для оплаты в любых терминалах бесконтактной оплаты пластиковыми картами. В приложение можно добавлять карты разных российских банков.

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