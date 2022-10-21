В аэропорту Казани самолет при взлете столкнулся с зайцем

Животное погибло, а лайнер продолжил полет в штатном режиме. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

21 октября примерно в 3.09 в аэропорту Казани произошел инцидент с участием пассажирского лайнера и зайца.

Сразу после того как самолет Airbus 321 рейса Казань – Худжанд поднялся в воздух, его экипаж сообщил диспетчеру на землю о том, что воздушное судно на взлетно-посадочной полосе столкнулось с животным. Оказалось, это был заяц.

- Лайнер продолжил полет в штатном режиме. После осмотра взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы доложил об обнаружении останков животного. После чего полоса была приведена в нормативное состояние. На безопасность других воздушных судов происшествие не повлияло, - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По факту произошедшего надзорный орган проводит проверка безопасности полетов в аэропорту Казани, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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