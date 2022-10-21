Полицейские Татарстана задержали двух «наставников по финансам», которые обманули своих учеников на 85 миллионов рублей

Один из них был заключен под стражу, другой получил домашний арест. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Двоих «наставников по финансам», которые, по версии следствия, обманули татарстанцев на более чем 85 миллионов рублей, задержали в Самарской и Челябинской областях.

- Они находились в федеральном розыске в качестве обвиняемых в создании преступного сообщества. Один заключен под стражу, другой – под домашний арест, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, с 2017 по 2021 года группа злоумышленников, зарегистрировав три фирмы, якобы обучали людей финансовой грамотности и торгам на электронном рынке, а также криптобиржах. Для значимости злоумышленники открыли офисы в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.

Имея в своем распоряжении незаконно полученную базу телефонных номеров жителей Татарстана они начали их обзвон. Людям сообщали, что они якобы выиграли сертификаты на обучение финансовой грамотности стоимостью 300 долларов США.

Для их получения татарстанцев заманивали в офисы, изучали их состоятельность, должны ли они банкам, а после предлагали научить игре на бирже через электронную программу. Когда клиента втягивали в этот процесс, его уговаривали вложить в торги не менее 5 тысяч долларов США, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Если такой суммы у людей не было, им помогали взять кредит.

Вот только та самая электронная программ на самом деле не давала клиентам возможности по настоящему торговать на бирже. Она была просто привязана к криптокошельку злоумышленников. Туда и утекали деньги потерпевших. Впоследствии хитрый алгоритм сообщал пользователям, что они неудачно вложились на рынке и все проиграли. Это, согласно заключенным с фирмами злоумышленников договорами, значилось естественным риском.

Всего по уголовному делу об этом мошенничестве проходит более 100 потерпевших, причиненный им преступниками ущерб превысил 85 миллионов рублей.

В ходе следствия были задержаны 11 обвиняемых, еще четверо пока находятся в федеральном розыске.

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