Учительнице из Набережных Челнов в 54 года удалось родить ребенка

Счастливая мать уже выписана из больницы, и у них с дочкой все хорошо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Супруги из Набережных Челнов всю свою совместную жизнь мечтали о ребенке, вот только Бог никак не давал. Все попытки забеременеть не увенчались успехом, а врачи лишь разводили руками.

Эльвира и Рамиль (имена изменены - Ред.) познакомились в начале 90-х. Он скромный инженер на заводе, а она учительница в средней школе.

Их отношения стремительно развивались. И Рамиль подумал - ну а чего тянуть? И предложил Эльвире руку и сердце, на что она радостно ответила: «Я согласна!»

Молодоженам тогда было по 25 лет, впереди столько планов - скопить денег, купить автомобиль, обустроить жилье, съездить на юг.

Ну и детей уже пора, все-таки 25 лет для той эпохи более чем предостаточно для материнства, а то соседи начнут обсуждать за спиной, а родственники называть эгоистами.

Вот только эгоисткой Эльвира не была, а напротив, всегда мечтала стать матерью. Но все попытки забеременеть каждый раз оканчивались лишь неудачей. Медики лишь пожимали плечами. Они не могли понять, почему женщина не может родить ребенка, и поставить точный диагноз.

И вот медицина шагнула вперед, и люди все чаще стали прибегать к ЭКО. Эльвире к тому времени уже было не 25, но желание родить ребенка так и не угасло. Она, не раздумывая, решила использовать этот шанс, но и в этот раз все закончилось провалом.

После чего супруги смирились с тем, что детей у них уже никогда не будет, и все свои силы бросили на строительство дома. В этих хлопотах у семейной пары попросту не было времени на грусть и тоску. Ведь стройка шла полным ходом и требовала максимальных вложений, как физических, так и моральных.

- Когда дом уже стоял, красивый и такой долгожданный, мы снова загрустили. А для кого мы это строили всё? - рассказала пресс-службе РКБ в Казани Эльвира. Тогда муж предложил попробовать еще раз ЭКО, клетки же были замороженные.

ЧУДО

И действительно, на протяжении долгих лет половые клетки супругов были заморожены и хранились в специальном контейнере. Так Эльвира уже в четвертый раз решилась на ЭКО, и снова провал. Но настойчивый врач предложил повторить процедуру, ведь терять уже нечего. И - о чудо!

Зазвонил телефон, Эльвира как ни в чем не бывало взяла трубку в надежде услышать очередной отрицательный ответ от врача по ее анализам, но просчиталась. Ведь в этот раз ее яйцеклетка была успешно оплодотворена.

Как известно, счастье любит тишину, поэтому супруги до рождения малыша не стали рассказывать о своем успехе ни друзьям, ни родственникам. А то мало ли, вдруг сглазят.

- На 9-й неделе беременности Эльвиру положили на сохранение. Уж больно медики опасались за ее здоровье, да и дальнейшая судьба ребенка была под большим вопросом, все-таки будущей матери исполнилось 54 года, - рассказывают в пресс-службе РКБ.

А на 14-й неделе в отделении гинекологии РКБ женщине наложили шов на шейку матки, поскольку она оставалась в открытом состоянии, что недопустимо во время беременности. Затем спустя несколько недель Эльвиру выписали, а через месяц снова положили в отделение гинекологии БСМП Набережных Челнов.

Добавим, что проблема заключалась еще и в том, что ребенок изо всех сил пытался родиться раньше времени, но на таком маленьком сроке беременности он просто бы не выжил. В этой связи было принято решение госпитализировать женщину в Перинатальный центр РКБ в отделение патологии беременных.

Вскоре шов уже начал расходиться, а околоплодный пузырь опускался все ниже, что опять же могло привести к преждевременным родам. Несмотря на это, медики решили довести беременность Эльвиры до конца, в противном случае ребенок мог родиться больным.

Таким образом, женщине строго предписали соблюдать постельный режим и назначили препараты, в том числе и для ускоренного развития внутренних органов ребенка. Очевидно, что роды могли наступить в любую минуту. Поэтому врачи ни на шаг не отходили от пациентки и буквально сдували с нее пылинки.

И вот на 32-й неделе беременности на свет появилась долгожданная дочь. Благодаря усилиям дежурной бригады РКБ роды прошли без осложнений. Но легкие ребенка еще не сформировались до конца. Детские реаниматологи как следует поработали с малышкой, и через некоторое время ее уже перевели к матери.

К этому моменту счастливая мать уже выписана, и у них с дочкой все хорошо. Радости Эльвиры нет предела, ведь тернистый путь длиною в 30 лет наконец-таки пройден.

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