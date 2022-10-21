Старшему участковому Сергею Ипатьеву из Чувашии 32 года. Фото: пресс-служба МВД по Республике Чувашии.

Майор полиции Сергей Ипатьев из Чувашии победил в региональном этапе конкурса “Народный участковый-2022”. По итогам голосования он набрал более 5,5 тысяч голосов, сообщает пресс-служба МВД республики

Сергей Ипатьев работает в органах с 2007 года. По его мнению, участковый должен тактично и вежливо обращаться с гражданами, четко и грамотно исполнять свои служебные обязанности.

Административные участки, за которые отвечает Сергей, расположены в Асхвинском, Кошноруйском, Сугайкинском и Шибылгинском сельских поселениях. Здесь проживает порядка 8 тысячи человек.

- Важно каждую проблему человека пропустить через себя, но оставаться при этом объективным, - считает майор полиции.

Ранее Сергей Ипатьев уже побеждал в республиканском этапе конкурса в 2016 и 2021 годах. В этот раз майор полиции снова представит Чувашию в финале всероссийского конкурса “Народный участковый”.

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