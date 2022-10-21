Татьяна Иванова служит в органах уже двенадцатый год. Фото: пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Майор полиции Татьяна Иванова из Марий Эл победила в региональном этапе конкурса “Народный участковый-2022”. По итогам голосования она набрала порядка шести тысяч голосов, сообщает пресс-служба МВД республики.

В органах Татьяна Иванова начала служить в 2011 году, а через два года уже заняла должность старшего участкового уполномоченного полиции. В прошлом она тренер, поэтому она имеет хорошую физическую подготовку и спортивный характер.

- Я считаю, что главное в работе участкового - найти контакт и общий язык с людьми. Во многом от этого зависит эффективность профилактики правонарушений, - поделилась Татьяна.

Татьяна Иванова считает, что не ошиблась с выбором профессии. Фото: пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

В Знаменском сельском поселении, за который она отвечает, проживает более 3,5 тысяч человек. Местные жители обращаются к Татьяне Ивановой круглосуточно. За годы службы женщина раскрыла кражи, убийства, а также дело о наркотиках.

Теперь майор полиции Татьяна Иванова представит Марий Эл на всероссийском этапе конкурса “Народный участковый-2022”.

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