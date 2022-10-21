Участковому Ивану Грибкову 31 год. Фото: МВД по Республике Татарстан.

Участковый Иван Грибков из Лениногорска победил в региональном этапе конкурса “Народный участковый-2022”. По результатам голосования он набрал более двух тысяч голосов и теперь будет представлять республику на всероссийском уровне, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Лейтенант Иван Грибков занимает должность участкового уполномоченного полиции третий год. Он с детства хотел стать полицейским, и вот после армии и получения высшего образования его мечта осуществилась.

Сейчас Иван отвечает за административный участок №4 города Лениногорск, в котором проживают более пяти тысяч человек.

- Жители обращаются ежедневно, днем и ночью. В основном люди звонят, и мы с ними договариваемся о встрече. С нашей профессией особо на месте не сидишь. Во вторник, четверг и субботу я принимаю обращения граждан в отделении, - поделился участковый в разговоре с КП-Казань.

За помощью к участковому обращаются ежедневно и круглосуточно. Фото: МВД по Республике Татарстан.

Обращаются жители к Ивану Грибкову по разным вопросам - это кражи, наркотики, драки, дети долго домой не возвращаются. Разбирается участковый и в довольно нестандартных преступлениях.

- В том году обратилась женщина-инвалид, которая плохо передвигается. Сказала, что ее избивает сын тоже с инвалидностью и ДЦП. На него посмотришь и не подумаешь, что он на такое способен. Сын сначала говорил, что мать в ванной мылась поскользнулась и об унитаз сломала руку. Однако после экспертиз и проведенных мероприятий он сознался. Как оказалось, сын избивал мать за то, что та тратит много горячей воды, - вспоминает Иван Грибков.

Он считает, что самое важное в работе участкового - это умение общаться с людьми, причем разных категорий и социальных слоев, а также хорошо знать жителей своего участка.

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