В связи с указом президента России глава Чувашии Олег Николаев создал в республике оперативный штаб. Фото: cap.ru

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В ряде других регионов страны действует средний уровень реагирования и уровень повышенной готовности. В Чувашии же введен уровень базовой готовности.

Глава республики Олег Николаев согласно указу главы государства создал региональный оперативный штаб и уже провел его первое заседание.

- Президент России наделил особыми полномочиями глав регионов страны, обозначил ряд задач, которые мы должны решать сообща в формате оперштаба, – сказал Олег Николаев. – Мы должны оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию, на инциденты таким образом, чтобы соблюсти все интересы государства и решать все возникающие задачи должным образом.

Так, оперативный штаб Чувашии будет координировать действия региональных и муниципальных органов власти, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отметим, что согласно указу Владимира Путина, в рамках введенного режима базовой готовности в Чувашии, в чаастности, могут приниматься решения о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил РФ и нужд населения. Кроме того, предусматривается и усиление охраны общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.