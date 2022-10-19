Участница шоу «Вызов» шахматистка из Набережных Челнов: «К ТАКИМ испытаниям невозможно подготовиться!»

15 октября в 14:00 на ТНТ состоялась премьера шоу «Вызов»: 12 звезд и 12 представителей мира науки стали напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект в Карелии. Участники шоу не только выйдут из зоны комфорта, но и поборются за 10 миллионов рублей. Одна из претенденток на этот приз – наша землячка Зарина Шафигуллина.

- Расскажите, пожалуйста, о себе и о том, как вы попали на шоу?

- Меня зовут Зарина Шафигуллина, я шахматистка, с детства играю в шахматы. Я – призер чемпионата Европы, многократный призер Первенств России, чемпионка Кубка России по шахматам среди детей. Как я попала на шоу? Меня пригласил знакомый коллега, я сначала сомневалась, но потом решила, что нужно действовать. Со мной связались, я рассказала о себе, перечислила свои регалии и прошла собеседование. На встрече я не притворялась, вела себя открыто и с улыбкой – поэтому и взяли.

- Готовились ли вы заранее к испытаниям? Тренировались? Было ли что-то, что все равно застало вас врасплох?

- К ТАКИМ испытаниям невозможно подготовиться. Да, физическая и интеллектуальная подготовка влияют на исход событий, но мне кажется удача, и владение собственными эмоциями оказывают решающую роль. Меня застало врасплох практически каждое испытание, ты не знаешь, чего ожидать, но это всегда непередаваемые ощущения.

- Как шоу изменило вас? Рады ли тому, что приняли участие?

- Не могу сказать, что шоу как-то сильно меня изменило, но в любом случае я приобрела какой-то опыт, о чем-то задумалась, пересмотрела свои взгляды (в том числе и на людей). Научилась работать на камеру, вести себя более уверенно. Я безумно рада, что приняла участие в проекте. Это новые знакомства, друзья, ощущения, эмоции!

- Как сложились отношения с другими участниками?

Мы с «умниками» до сих пор общаемся. В Карелии мы частенько собирались у костра, в том числе и со «звёздами». Смотрели на звёзды, которые в небе, играли в контакт, мафию и другие игры. Больше всего я подружилась с Женей Медведевой и Машей Рындык. А так – абсолютно все очень классные и яркие личности. Но все равно было моменты, когда мы ссорились и не понимали друг друга.

- Шахматисты обычно не самые медийные люди. Хотелось ли вам посредством телевидения привлечь большее внимание людей к вашему виду спорта?

- Конечно хочется заинтересовать молодых людей игрой в шахматы! Хотя я бы подметила, что как только я упоминаю где-то шахматы, то это вызывает огромный восторг у людей. Они постоянно заваливают меня вопросами, я вижу, что им это интересно. Это очень приятно!

- Кто вас поддерживал во время съемок шоу?

- Родственники, друзья, знакомые. Но иногда было сложно им отвечать и делиться какими-то эмоциями, потому что ты уже отдал всего себя на «синхронах» или пообщавшись с огромным количеством людей.

- Какой момент съемок оказался самым запоминающимся?

- Для меня — это полёт на вертолете! Я просто визжала от восторга и благодарила судьбу и свою жизнь за такую возможность.

- Каковы ваши ближайшие спортивные и творческие планы?

- Возможно, в декабре будет Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, но на это влияет множество факторов. Будет также чемпионат Татарстана, возможно в кубковых турнирах сыграю. Из творческого есть пара идей и предложений, осталось их реализовать!

Болей за Зарину – смотри второй выпуск шоу «Вызов» на ТНТ уже в эту субботу в 14:00!