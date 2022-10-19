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Происшествия19 октября 2022 6:44

В Казани из-за плохого самочувствия пассажира вынужденную посадку совершил самолет из Челябинска

Воздушное судно летело в Москву
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Примерно через час после посадки самолет с остальными пассажирами продолжил свой путь по маршруту.

Примерно через час после посадки самолет с остальными пассажирами продолжил свой путь по маршруту.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Рано утром – около 5.00, 19 октября на борту самолета, летевшего из Челябинска в Москву, одному из пассажиров стало плохо со здоровьем. Экипаж воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку. Ближайшим аэропортом стала Казань.

При приземлении к трапу самолета прибыла машина «скорой помощи». Пассажира, которому стало плохо во время полета, доставили в РКБ.

Всего на борту воздушного судна находилось 169 пассажиров. Согласно информации пресс-службы аэропорта Казани, самолет продолжил свой путь примерно через час после приземления в столице Татарстана.

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