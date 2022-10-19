Неформальная занятость в Чебоксарах снизилась на 30 процентов

В 2022 году межведомственные мобильные группы выявили 9871 работника, с которыми не заключены трудовые договоры. За аналогичный период в 2021 году выявлен 14 171 работник. Подробнее о работе по снижению неформальной занятости на еженедельной планерке рассказал заместитель начальника отдела экономического развития Олег Мурженяну.

- После проведения проверок с 3546 работниками заключены договоры, 1713 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, 4612 человека - как самозанятые, - отмечено в докладе.

За 9 месяцев 2022 года межведомственные рабочие группы вместе с представителями ИФНС, УМВД России по городу Чебоксары, прокуратуры проверили 7826 объектов:

- 4298 магазинов, объектов строительства и услуг

- 3466 квартир

- 62 маршрутки

Для принятия мер в ИФНС по городу Чебоксары направлено 156 материалов.

Регулярно проводятся заседания рабочей группы с работодателями, выплачивающими низкую зарплату, имеющими задолженность по налогам и страховым взносам. С представителями организаций обсуждаются финансовое состояние, планы погашения задолженности, а также повышение заработной платы. В 2022 году было проведено 13 таких заседаний с 97 налогоплательщиками.

Особое внимание рабочая группа уделяет иногородним налогоплательщикам, выполняющим муниципальные контракты в Чебоксарах. По закону юридические лица должны зарегистрировать обособленные подразделения по месту работы.

По информации ИФНС, подрядчики ООО «Медведевская ПМК» (Марий Эл), осуществляющее строительство СОШ на 1650 мест в микрорайоне «Садовый», ООО «Стройиндустрия» (Удмуртия), осуществляющее строительство ДОУ на 240 мест в микрорайоне «Благовещенский», ООО «Озон» (Татарстан) - благоустройство Обиковского леса - зарегистрировали в Чебоксарах свои подразделения.

По данным налоговой службы, в 2022 году в бюджет дополнительно поступило налогов на сумму 14,9 млн рублей, в бюджет города - 3,2 млн рублей.

- Необходимо продолжать работу в этом направлении - проверять стройки, организовывать рейды по съемным квартирам, реконструируемым объектам. Нужно контролировать ситуацию и пресекать признаки неформальной занятости. Так мы сможем социально обезопасить граждан, а также пополнить бюджет города, - сказал глава администрации Чебоксар Денис Спирин.