Обрести «Счастье» в Казани

ЖК «Счастье в Казани» задуман как тихий и безопасный островок мегаполиса.

Счастье - это когда все хорошо. Когда у тебя есть возможность в считаные минуты переместиться из круговорота событий большого мегаполиса в тишину и уют домашнего очага. Когда есть возможность прочувствовать красоту момента, когда можно мечтать и знать, что твои мечты обязательно исполнятся. Когда жизнь играет всеми красками и найден баланс городской жизни и природы.

Казань вошла в «счастливый» список

В 2022 году федеральная девелоперская Группа «Эталон» приступила в столице Республики Татарстан к реализации интересного проекта под названием «Счастье в Казани». Интересного по целому ряду причин. Прежде всего, это фирменный бренд застройщика: под этим названием уже построено 25 жилых объектов в разных районах Москвы. Казанское «Счастье» будет обладать всеми лучшими чертами предыдущих проектов. С одной стороны, жилой комплекс, который уже строится на ул. Гаврилова, будет органично интегрирован в сложившуюся социальную и коммерческую инфраструктуру Ново-Савиновского района города. С другой, близость к Казанке и заповедной зоне «Савиново» открывает неограниченные возможности в части организации безмятежного отдыха и поддержания здорового образа жизни.

Группа «Эталон» начала строительство первой очереди жилого комплекса на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана

Уникальное расположение комплекса позволит будущим жителям легко и быстро добраться до любой точки города: до центра Казани - 15 минут на машине, до железнодорожного вокзала - 19 минут. Важнейшая транспортная артерия Ново-Савиновского района - проспект Ямашева - в пятиминутном доступе, выезд на Фатыха Амирхана займет 7 минут. И при этом территория ЖК будет ощутимо удалена от шума магистралей.

Проспект Ямашева - это еще и плотное сосредоточение различных видов общественного транспорта. Считайте сами: более десяти автобусных маршрутов, четыре трамвайных и два троллейбусных. В обозримом будущем сюда планируют дотянуть и вторую ветку казанского метро.

Главная фишка в том, что жители «Счастья» в большинстве жизненных ситуаций смогут обойтись и без общественного транспорта, и без личного автомобиля. Потому что магазины, аптеки, торговые центры, спортивные сооружения, включая мультиспортивный стадион «Ак Барс Арена», находятся в пешей доступности. Сразу две школы в радиусе 500 метров!

Этот комплекс станет домом для тех, кто устал от привычного шума мегаполиса и хочет насладиться звуками леса и ароматами зелени.

На берегу тихой реки

«Счастье в Казани» - это шесть монолитных современных домов переменной - от 14 до 20 - этажности. Башни будут размещены по периметру территории, образуя вытянутый с запада на восток жилой двор с длинной прогулочной зоной внутри комплекса. Двор ориентирован на лесной массив, куда жители будут иметь доступ. Предусмотрен выход к набережной Казанки по экологической тропе через природный комплекс территории. Парк «Савиново» при таком расположении окажется у северной границы комплекса.

Комплекс задуман как тихий и безопасный островок мегаполиса. Обособленное пространство среди городской суеты, где расположившись удобно с чашкой кофе на своей просторной террасе можно любоваться рассветами. Этот комплекс станет домом для тех, кто устал от привычного шума мегаполиса и хочет насладиться звуками леса и ароматами зелени.

Первый пошел!

Строительство первой очереди объекта уже стартовало: это два современных дома высотой 19 и 20 этажей со встроенными коммерческими и офисными помещениями, а также двухэтажной закрытой парковкой в стилобатной части здания. Причем парковка внизу, а над ней, на эксплуатируемой кровле, появятся террасы и места для отдыха. Это дополнит и обогатит инфраструктуру двора, где запланированы детские и спортивные площадки, зона воркаута и аллея для променада. Проект благоустройства дворовой территории будет разработан с учетом местной специфики, к его созданию будут привлечены экологи и специалисты по ландшафтному дизайну.

Продуманная квартирография - одна из отличительных черт «Эталона». В первой очереди будут также представлены квартиры с гибкими планировками. Покупателям предоставляется возможность выбрать не просто размер будущего жилья, но и адаптировать его под свой собственный жизненный сценарий, превратив желанную квартиру в личный рай. Например, выделив больше пространства для занятий спортом, хобби или больших семейных встреч. Компания запроектировала в жилом комплексе квартиры с кухнями-гостиными, мастер-спальнями с гардеробными и ванными комнатами. Представлены даже уникальные форматы, например квартиры с саунами или личными террасами.

Чтобы освободить квадратные метры для жизни здесь и сейчас, застройщик предлагает специальные кладовые помещениями для хранения сезонных вещей и спортивного инвентаря на цокольном этаже. Здесь можно оставить новогоднюю елку летом или велосипед - зимой. А если вы увлекаетесь сноубордингом или SUP-сёрфингом, то это точно ваш вариант.

На сегодняшний день на строительной площадке проведены масштабные работы по подготовке территории застройки, разработан котлован общим объемом 3000 кубометров. На данный момент идет подготовка к устройству ростверка и монолитного железобетонного каркаса двух корпусов первой очереди. Завершение строительства первой очереди проекта «Счастье в Казани» запланировано на IV квартал 2024 года. Полностью строительство комплекса может быть завершено до конца 2026 года.

Расширяя географию

«Эталон» - имя для татарстанского рынка недвижимости новое, до 2020 года застройщик активно работал в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области и лишь недавно начал экспансию в регионы России. За 35 лет работы Группа «Эталона» ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. метров недвижимости. В построенных компанией квартирах живут порядка 370 тысяч человек.

Проект «Счастье в Казани» был включен в портфель Группы «Эталон» в 2022 году в рамках сделки по приобретению бизнеса финского строительного концерна «ЮИТ» в России. В общей сложности в периметр сделки вошли 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени, а также исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24».

Кроме ЖК «Счастье» компания реализует в Казани еще два проекта - жилой комплекс Green на берегу Ноксы в Советском районе города и ЖК «Квартал Сюита» в Приволжском районе, на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина.

Сайт Группы «Эталон»

Центральный офис продаж в Казани:

ул. Сибгата Хакима, д. 46

Пн-Вс: с 9:00 до 19:00

+7 (843) 212-11-62

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-КАЗАНЬ» (входит в Группу «Эталон»)

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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