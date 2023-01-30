В Казанском ТЮЗе состоится премьера сразу трех спектаклей

Об предстоящих премьерах во время пресс-конференции рассказали сотрудники Казанского татарского государственного театра. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева приглашает всех желающих на премьеру сразу трех спектаклей. Это история о пагубном влиянии наркотиков, сказка в жанре хоррор и интерактивный бэби-спектакль. Все они будут представлены на татарском языке.

Так, 25-26 января в 18:30 прошли первые показы спектакля «12 шагов» режиссера Амины Миндияр. Основная задумка сценариста состояла в том, чтобы рассказать подросткам и молодежи о пагубном влиянии наркотиков на жизнь и личность человек. Главный герой – это богатый молодой человек, у которого есть все. Отец его является бизнесменом, вечно занят работой. Он упускает из виду тот факт, что с сыном происходят некие изменения. Парень выбирает неверный путь, выход из которого ему предстоит найти. Конечно же, в этом ему помогут психолог, родители и близкие, влияние которых сыграет немаловажную роль в этом процессе.

Эти 12 шагов, которые необходимо совершить главному герою, заставят задуматься каждого о том, какие последствия ожидают человека, который однажды отступился. Это станет нравственным ориентиром для ребенка. Посмотрев этот спектакль, зритель для себя выработает несколько важных правил, которые станут сопутствующими в его жизни.

- Это первая программа данной тематики, которая представлена на татарском языке. Сценарий был рассмотрен специалистами. Мы старались достичь полной документальности, - отмечает режиссер Амина Миндияр.

9 февраля для зрителей представят спектакль «Гульчачак» режиссера Булата Гатауллина. Сам Булат является артистом театра Кариева и это его дебютная работа. Однако эта поставка была уже представлена театральным критикам в рамках XIV Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». Они, в свою очередь, высоко оценили труд молодого режиссера и заявили, что такие спектакли должны существовать и создаваться новые.

- Этот спектакль родился в рамках моей дипломной работы. Хочу выразить благодарность Луизе Николаевне и Ринату Хасановичу за поддержку. Надеюсь зрители оценят спектакль и его полюбят, - сообщил Булат.

В данном спектакле прекрасная Гульчачак и жуткая ведьма оживают в театре Кариева, но не на сцене, а в совершенно неожиданном и непривычном месте. Вокруг героев окружают таинственное дерево и загадочное озеро. А как только за последним припозднившемся сотрудником театра закрывается дверь, там начинается страшная сказка. Ведьма попробует заглянуть в душу каждого. Кто же победит добро или зло. Об этом вы сможете узнать, посетив представление лично.

22 февраля для детей будет представлен спектакль «Алифба: В мире букв» режиссера Лилии Ахметзяновой. Посетив данное представление, ребята поближе познакомятся с татарской азбукой. Благодаря игровому формату спектакля актеры с легкостью объяснят ребенку особенности родного языка и культурного контекста.

Режиссер отмечает, в наше время многие дети не знают своего родного языка – татарского. Это связано с тем, что во многих садиках и школах они не общаются на татарском и многим родителям бывает сложно справиться с этой проблемой. В связи с эти, спектакль «Алифба: В мире букв» станет полезной не только для школьников и детсадовцев, но и для мам и пап.

Кроме того, данный спектакль готовы провести на любой площадке: в детских садах, образовательных детских центрах. Его возрастное ограничение 2+.

- В 40 минут мы уложили 39 букв, среди которых 6 – татарские. Мы очень трепетно подбирали к каждой букве слова. Это спектакль о татарской среде и культуре, где мы использовали Алифбу, чтобы погрузить зрителей в татарскую атмосферу. Эта работы была выполнена с особой любовью, хотя сроки были ограничены, - заявила Лилия Ахметзянова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram