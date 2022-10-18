Пилот вертолета, из-за которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, получил 2,5 года условного лишения свободы

Крушение вертолета BELL-407 произошло 7 февраля 2020 года на реке Кама. Фото: Центральное МСУТ СКР

Лаишевский районный суд Татарстана признал 66-летнего пилота рухнувшего вертолета BELL-407 виновным в его крушении и, как следствие, гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

- За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которые повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба и так же по неосторожности смерть человека, мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, - сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Напомним, крушение вертолета BELL-407 произошло 7 февраля 2020 года на реке Кама. На борту судна находился его фактический владелец депутат Госдумы Айрат Хайруллин. В Татарстан он вернулся на краткий срок, по официальным заявлениям в рамках рабочего визита. Вечером по каким-то причинам Хайруллин решил перелететь из села Левашова Алексеевском района прямиком в Лаишево. С собой он взял своего помощника.

За штурвалом находился опытный пилот, который к тому времени проработал на Айрата Хайруллина уже около 10 лет, да и до этого у него был богатый опыт общения с воздушными судами.

Когда вертолет с депутатом Госдумы и его помощником пролетал над акваторией Куйбышевского водохранилища уже начало темнеть, а погода резко ухудшаться. Воздушное судно на высоте попало в плотную пелену снега с ветром.

Как было доказано на суде, несмотря на плохие погодные условия, пилот принял необоснованное решение продолжить полет. Он даже не попытался посадить вертолет, когда еще можно было разглядеть для этого место. Снег с ветром усилились, и видимость практически свелась к нулю.

Пилот потерял ориентацию в пространстве и уже не мог контролировать высоту. Поэтому не рассчитал, когда все же решился аварийно посадить вертолет. Из-за этого воздушное судно с силой ударяется об лед реки Кама.

Депутата Госдумы Айрата Хайруллина зажало в сплющенной кабине и он умирает на месте происшествия. Его помощник и сам пилот выжили, но получили серьезные травмы. Они были на холоде одни на голом льду, поэтому для них все было еще не кончено. Они лежали и отчаянно ждали помощи, позволяя себе через боль лишь самые необходимые движения.

В это время пропавший с радаров вертолет вовсю искали спасатели. Когда местонахождение упавшего судна было установлено туда выдвинулись все экстренные службы. Но и им было непросто туда добраться. Пришлось даже использовать судно на воздушной подушке. Именно на ней и доставили выживших в ближайшую больницу.

Из-за непогоды сразу подобраться к месту крушение не получилось. Пришлось даже использовать судно на воздушной подушке. Фото: МЧС Татарстана

Уже после этого на место крушения прибыли следователи. Было возбуждено уголовное дело. Рассматривались различные версии - от неблагоприятных метеоусловий до технической неисправности вертолета. Но все собранные доказательства привели к одному выводу – это была ошибка пилотирования. К слову, сам сидевший за штурвалом вертолета в итоге сам признал свою вину в произошедшем.

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