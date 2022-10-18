Виктория Идиатуллина бесплатно печет торты каждый месяц для детей-инвалидов и онкобольных. Фото: Личный архив героя публикации

Многодетная мама Виктория Идиатуллина из Нижнекамска на протяжении трех лет изготавливает десерты на заказ. По совместительству домохозяйка занимается благотворительностью. Каждый месяц она печет угощения для детей-инвалидов и онкобольных, тем самым делая их жизнь чуточку радостней и слаще.

С чего началось увлечение тортами

Виктория воспитывает четверых детей, занимается домохозяйством и увлекается кондитерским делом. Как рассказала героиня в беседе с КП-Казань, она с детства мечтала печь торты, а декрет позволил воплотить это желание в жизнь.

- В нашей многодетной семье много праздников, дней рождений - соответственно и печь приходится много. В магазинах торты дорогие, поэтому, уйдя в декрет, я начала готовить десерты сама. Торты я делаю уже более трех лет, - говорит Виктория.

Все продукты для десертов Виктория покупает на свои деньги. Фото: Личный архив героя публикации

Как пришла идея заняться благотворительностью

За бесплатными тортами к Виктории в основном обращаются две организации: Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов, а также благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Сила единства».

- Мать одноклассника моей дочери работает в Ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов, она и предложила мне испечь деткам на день рождения вкусности. Я не отказалась и с тех пор начала заниматься благотворительностью,- вспоминает кондитер.

Виктория бесплатно печет торты каждый месяц, домохозяйку не раз награждали благодарственными письмами за помощь, бывает и ее детям гостинцы принесут.

За помощь в создании праздника Виктории вручили благодарственные письма. Фото: Личный архив героя публикации

Кто поддерживает в добром деле

Все продукты для десертов Виктория покупает на личные средства, а в этом добром деле ей помогают муж, родители и родственники. Как оказалось, наша героиня не единственная, кто в Нижнекамске, старается таким образом помогать особенным детям.

- У нас есть группа кондитеров, где мы с девочками распределяемся кто и на какой день приготовит детям торт. Помогаем бесплатно со всем сердцем и душой, - рассказывает женщина. - Когда я вижу больного ребенка, у меня сердце начинает колотиться. Хочется подарить им свою доброту и любовь. Сделать их жизнь лучше и слаще таким образом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram