Планы по дорожному нацпроекту в Чебоксарах реализованы на 66%

Фото: gcheb.cap.ru

О реализации проектов строительства, реконструкции автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на общегородском совещании при главе администрации Чебоксар Денисе Спирине доложил директор МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Павел Чернышов

Руководитель службы заказчика отчитался о текущем состоянии объектов городской дорожной инфраструктуры.

Степень готовности ключевого городского объекта - ул. Гражданской, где продолжается реконструкция, на данный момент составляет 77%.

На 17.10.2022 на объекте выполняются земляные работы, переустройство инженерных коммуникаций, укладка дорожной одежды, работы ведутся одновременно на основной дороге и в районе бывшего кольца.

На прошлой неделе подписано дополнительное соглашение между заказчиком и подрядчиком по второму положительному заключению госэкспертизы в части увеличения стоимости объекта на 110 млн рублей, до 1,095 млрд рублей.

Проектом строительства автодороги ул. 1-я Южная в г. Чебоксары предусматривается продолжение автодороги по ул. 1-я Южная протяженностью 0,2 км до ул. Зорге с тротуаром и сетью наружного освещения для полноценной связки данных дорог, обеспечением комфортного и безопасного движения пешеходов. В настоящее время проект корректируется по замечаниям госэкспертизы. Предварительная стоимость объекта - 70 млн рублей. Старт строительно-монтажных работ запланирован на будущий, 2023 год.

На капитальный ремонт и ремонт 17-ти участков дорог общей протяженностью 10,1 км в 2022 году направлено 420,7 млн рублей. Заключены контракты на 11 объектов по ремонту проезжей части на общую сумму 126,8 млн рублей, в т.ч. на 5 объектов, переходящих с 2021 года на сумму 32,6 млн рублей и 6 новых объектов с выполнением работ в 2022 году на сумму 94,2 млн рублей. Работы по данным объектам завершены.

На капитальный ремонт 2 дорожных объектов в этом году направляется 215,7 млн рублей, в т.ч. на капитальный ремонт участка Марпосадского шоссе (от кольца Энергозапчасти до кольца «Керек»). Работы выполняются ПАО «Дорисс», срок завершения по контракту - до 15 сентября 2022 года. На сегодня в полном объеме выполнено асфальтирование проезжей и пешеходной части, уширение проезжей части, ведется устройство технического тротуара из плит, благоустройство. Не выполнено переустройство водопроводной сети на перекрестке с Хозяйственным проездом, устройство барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, озеленение. За срыв сроков исполнения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции.

Капремонт участка Авторемонтного проезда (от кольца Гладкова до Базового проезда) выполнен в полном объеме.

Дополнительно на сэкономленные по результатам торгов средства в размере 78,2 млн рублей заключены контракты на ремонт 4 дорожных объектов: ул. 500-летия Чебоксар, ул. Юрьева, ул. Коммунальная Слобода и ул. Пржевальского общей протяженностью 2,1 км с подрядчиком ООО «Элиста». В настоящее время все работы выполнены. Ведется приемка работ и устранение замечаний.

По состоянию на 17 октября 2022 года кассовое исполнение по контрактам на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет 779,3 млн рублей или 66% от плана.