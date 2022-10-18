В Чебоксарах прошла инаугурация нового главы города

В столице Чувашской Республики официально вступил в должность главы города Евгений Кадышев. Фактически же он выполнял эти полномочия с 26 августа текущего года. Церемония инаугурации состоялась 18 октября в администрации города Чебоксары.

К слову, для Кадышева такой статус не в новинку - он трудился на этом посту с октября 2017-го по 2020 год, а затем, до последних трагических событий этого года, занимал должность вице-спикера Городского собрания депутатов и заместителя главы Чебоксар.

За время работы чиновник успел зарекомендовать себя в качестве грамотного управленца.

Как отметил Евгений Кадышев, для него большая честь продолжить работу по улучшению качества жизни в Чебоксарах, начатую ранее Олегом Кортуновым.

- Олег Игоревич никогда не проходил мимо проблем, всегда общался с нашими горожанами, делал всё для того, чтобы наш город был комфортным и удобным для проживания. Своей задачей на посту главы города считаю не останавливаться, продолжать защищать интересы жителей города и действовать как можно активнее, в том числе и за нашего коллегу Олега Кортунова, - сказал он.

Евгению Кадышеву в августе текущего года исполнилось 60 лет. К этому возрасту он пришел с хорошим послужным списком.

Свой трудовой путь он начал в далеком 1981 году с должности электромонтера по ремонту оборудования 4-го разряда цеха № 7 в Чебоксарском производственном объединении им. В. И. Чапаева.

Высшее образование он получил несколько позже - в 1986 году, окончив отделение факультета электрификации и автоматизации промышленности Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

В том же году он становится мастером электромеханической лаборатории цеха № 21 Чебоксарского производственного объединения им В. И. Чапаева.

Следующие четыре года (с 1986 по 1990 год) он параллельно является ассистентом кафедры экономики и организации производства Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

В период с 1990 по 1993 год он проходит обучение в очной целевой аспирантуре на кафедре управления в социально-экономических системах Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Затем, в 1994 году, становится ассистентом кафедры отраслевой экономики и организации производства Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Последующие восемь лет, вплоть до 2003 года, Кадышев - старший преподаватель, доцент, профессор кафедры сертификации и менеджмента Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

В период с 2003 по 2016 год Евгений Кадышев занимает должности декана факультета организации и управления производством, заведующего кафедрой отраслевой экономики, декана факультета управления психологии и декана факультета управления и социальных технологий ЧГУ им. И. Н. Ульянова.

С 2016 года по настоящее время является проректором по научной работе ЧГУ им. И. Н. Ульянова.

При участии Евгения Кадышева на протяжении многих лет разрабатывались технические задания к управлению крупными предприятиями - с 1993 года он являлся внешним консультантом по проектированию систем управления ФГУП «ЧПО им. В. И. Чапаева», ОАО «Химпром», ОАО «Скороход», ОАО «Электром», ОАО «Завод «Чувашкабель», ЗАО «Первая инвестиционная строительная компания», ЗАО «Группа компаний системной консолидации», администрации г. Чебоксары и других.

К сфере профессиональных интересов он относит систему управления маркетингом и инновациями, исследования промышленно-производственного потенциала и конкурентоспособности региона и формирование интегративной стратегии комплексного развития различных отраслей.

НАГРАДЫ

Заслуженный деятель науки Чувашской Республики

Действительный член Академии электротехнических наук Российской Федерации

Член-корреспондент Российской академии естественных наук

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»

Медаль «За заслуги перед городом Чебоксары»

Вице-президент Академии электротехнических наук Чувашской Республики