Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Трактором»: «Команда играла с хорошим настроением»

По словам главного тренера казанцев, его подопечные сделали все, что нужно. Фото: ak-bars.ru

29 января на «Татнефть Арене» в Казани «Ак Барс» принимал у себя челябинский «Трактор». Несмотря на то, что в первом отрезке игры хозяева пытались навязать гостям именно силовой хоккей, борьба все равно была равной.

Но прессинг казанцев не прошел впустую. Во втором периоде Вадим Шипачев загнал шайбу в дальний угол ворот «Трактора». После «Ак Барс» увеличил разрыв, оказавшись в большинстве, автор гола Станислав Галиев.

Гости не смогли оправиться от этого и в третьем периоде. Инициатива так и осталась за казанцами. Очередную – третью, шайбу в ворота «Трактора» вогнал Кирилл Петров. А потом они просто посыпались. Так, четвертый гол за «Ак Барс» оформил Дмитрий Кагарлицкий, пятая шайба в ворота гостей влетела от клюшки Александра Радулова. Автором заключительного шестого гола стал Станислав Галиев, который, таким образом, оформил дубль в этой игре. Встреча закончилась разгромным для «Трактора» счетом – 6:0.

– Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением, - сказал после матча главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. - Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто. В целом игра команды была организованной, мы сделали все, что нужно. У нас многие вещи получаются, но есть ещё вопросы, которые нужно решать.

Отметим, на данный момент казанская команда занимает второе место в турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий матч «Ак Барс» снова проведет дома. На 1 февраля в 19.00 у команды назначена встреча с казахстанским «Барысом»

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