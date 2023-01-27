Как бороться с эмоциональным выгоранием на работе: Топ-5 советов от казанского психолога Юлии Кузнецовой

Срывы на коллег, эмоциональное истощение — все это признаки опасности. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Для начала нужно сказать, что синдром эмоционального выгорания - это состояние, при котором жизнь совсем не радует, а любая активность лишь утомляет. То есть, человек попросту морально и физически истощен из-за регулярных стрессов, которые в основном испытывает на работе.

Так, чем же опасно эмоциональное выгорание? Как рассказала «Комсомолке» казанский психолог Юлия Кузнецова, на первых порах этот синдром обычно проявляется в виде простой усталости по вечерам. Затем данное состояние усугубляется. Человек постепенно утрачивает интерес к своим близким и друзьям, а также мучается от бессонницы. Как следствие, с утра он просыпается разбитым и отправляется на уже нелюбимую работу, где лишь продолжаются его мучения.

Словом, через какое-то время эмоциональное выгорание затрагивает и физическое здоровье - появляется учащенное сердцебиение, повышается давление и ухудшается иммунитет. Последнее, кстати, приводит к тому, что человек легко заражается вирусными инфекциями. Оно вам надо? Нет. Но как тогда защитить себя?

СОВЕТ №1 - ПОМЕНЯЙТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ

- Не каждому дана работа по душе, и не всем по силам ее сменить. Но поменять свое отношение к ней, задача вполне себе выполнимая, - говорит Юлия Кузнецова.

Так, по словам казанского психолога, если на работе вы постоянно стрессуете, то, в первую очередь, поменяйте место. Если вы с трудом уживаетесь в одном кабинете с коллегами, то нужно переехать, к примеру, в просторный зал для совещаний/собраний, который имеется практически в каждой компании.

- Там-то уж точно не с кем будет конфликтовать, что позволит сохранить ваш эмоциональный баланс, - дополнила психолог.

Также она настоятельно рекомендует не сидеть в рабочих чатах в свое свободное время. Ведь не секрет, что у коллег или начальства могут возникнуть срочные дела, которые они в общем чате непременно захотят переложить и на вас. Но что вам мешает выключить уведомления и не читать эти сообщения, если их отправляют до или после работы?

Даже если вам за это пообещают премию или дополнительный выходной, все равно старайтесь не работать сверхурочно.

- Ведь деньги в конечном итоге не выведут вас из состояния эмоционального истощения, а дополнительный выходной поставят среди недели и он пролетит для вас незаметно, - отмечает Юлия Кузнецова.

Что же касается времени после работы, то тут лучше про нее совсем забыть и найти для себя лично некую отдушину.

- Замечали когда-нибудь, как внутри начинает все бурлить от радости еще во второй половине рабочего дня, когда вечером вас пригласили на День рождения? Так что, время от времени, устраивайте себе в будние дни небольшие праздники в виде похода в кино, театр или посиделок с друзьями, - советует казанский психолог.

СОВЕТ №2 - ПРИНИМАЙТЕ КОНТРАСТНЫЙ ДУШ

Кстати сказать, это средство помогает от депрессии, которая тесно связана с синдромом эмоционального выгорания. Как советует Юлия Кузнецова, контрастным душем нужно взбудоражить нашу нервную систему, чтобы она начала вырабатывать гормоны удовольствия, направленные на снятие симптомов морального истощения.

Отметим, что принимать контрастный душ следует с горячей воды, а через 30 секунд резко переключаемся на холодную и обратно. Таким образом, вся процедура по утрам занимает 3-5 минут, ну а курс «лечения» - не менее месяца.

- Помимо пользы для иммунитета, контрастный душ еще и укрепляет нервную систему, приучая ее бороться со стрессом, - добавила психолог.

СОВЕТ №3 - СДЕЛАЙТЕ УБОРКУ

- В состоянии морального истощения в голове у человека творится хаос, а если он еще и сопровождается бардаком в квартире, то эмоциональное выгорание будет только усугубляться, - пояснила Юлия Кузнецова.

Поэтому психолог советует навести порядок абсолютно везде - начиная со шкафа и заканчивая галереей в своем телефоне. Да, начать это делать в состоянии апатии вам будет нелегко, но, заставив себя, в процессе уборки вы даже начнете испытывать удовольствие.

СОВЕТ №4 - НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ФАСТФУД И ЛОЖИТЕСЬ ДО ПОЛУНОЧИ

- Я, конечно, не диетолог, но после аппетитного бургера состояние эйфории сменяется дискомфортом в желудке, что отражается на вашем эмоциональном и физическом состоянии худшим образом, - рассказывает Юлия.

В этой связи, людям с синдромом выгорания все же нужно питаться правильно и вовремя. Также, по мнению психолога, на общее истощение организма напрямую влияет и сон. Кстати, спать нужно не менее 8 часов и не ложиться после полуночи, поскольку на утро вы проснетесь усталыми и будете приходить в себя как минимум до обеда.

СОВЕТ №5 - ГУЛЯЙТЕ ПО ВЕЧЕРАМ

- Зимние вечерние прогулки разгрузят ваши мысли и поднимут настроение. Это отличная возможность побыть наедине с собой, поразмышлять о жизни и понять, что, оказывается, все не так уж и плохо в вашей жизни, - отметила психолог.

Причем, Юлия Кузнецова советует гулять именно в одиночку, чтобы максимально отдохнуть от людей, даже самых близких, и восполнить свою энергию после трудного рабочего дня.

Ну и напоследок казанский психолог Юлия Кузнецова советует людям с синдромом выгорания не тянуть и все-таки записаться к врачу. Так, для начала нужно посетить участкового терапевта и сдать общие анализы, чтобы также исключить другие, более опасные заболевания. Если же с телом все будет в норме, то тут необходимо обратиться к психотерапевту.

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