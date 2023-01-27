С 1 февраля 2023 года в Чувашии все виды социальных выплат будут проиндексированы на 12,2%. Фото: Анастасия Осипова

Глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона с 1 февраля 2023 года проиндексировать все виды социальных выплат на 12,2%. Об этом руководитель республики заявил в очередном послании Госсовету республики . Рассказываем, как изменятся пособия на детей, материнский капитал, выплаты ветеранам, медработникам и страховая выплата в Чувашии с 1 февраля 2023 года.

Единовременное пособие при рождении ребенка в Чувашии с 1 февраля 2023 года

Жители Чувашии могут получить единовременное пособие при рождении ребенка в размере 18 886 рублей. С 1 февраля выплата составит примерно 21 190 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в Чувашии с 1 февраля 2023 года

Социальная поддержка по уходу за ребенком предоставляется до достижения детьми полуторагодовалого возраста. Ежемесячное пособие выплачивается в размере 40% средней зарплаты, но не меньше установленного законом минимального размера этой выплаты - сейчас она варьируется от 7 677 рублей до 31 282 рублей.

При расчете минимума указанного пособия применяются республиканские коэффициенты к зарплате, поэтому мы можем лишь предположить, что минимальный размер выплаты в Чувашии увеличится до 8 630 рублей, а максимальный - до 33 281 рублей.

Материнский капитал в Чувашии с 1 февраля 2023 года

Материнский капитал на первенца увеличится на 62,5 тысячи рублей, почти до 587 тысячи рублей. На второго — на 82,5 тысячи рублей и составит около 775,6 тысячи рублей.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам в Чувашии с 1 февраля 2023 года

Ветераны труда, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашии, после установления им страховой пенсии и прекращения ими трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 1 348 рублей, которая с февраля увеличится до 1 512 рублей.

По нашим расчетам, ежемесячная выплата инвалидам войны составит около 3 455 рублей; участникам Великой Отечественной войны - 2 591 рубль; ветеранам боевых действий, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Жителю осажденного Севастополя" - 1 901 рубль.

Социальная поддержка также выплачивается военным, которые проходили службу в воинских частях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода. Военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в указанный промежуток, а также гражданам, работавшим на военных объектах. Родственникам погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также родственникам погибших работников медучреждений Ленинграда. Для этих категорий граждан выплата будет составлять примерно 1 037 рублей.

Ежемесячная страховая выплата в Чувашии с 1 февраля 2023 года

Размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется как доля среднего месячного заработка застрахованного в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности. Выплату также проиндексируют с 1 февраля 2023 года на 12,2%. Чтобы рассчитать и получить социальную поддержку следует обратиться в отделение Социального фонда Чувашии.

Социальная выплата медработникам в Чувашии с 1 февраля 2023 года

С февраля новую социальную выплату начнут получать медицинские работники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных, участковых больниц, а также трудящиеся на станциях и в отделениях скорой помощи.

Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории работника и медучреждения.

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