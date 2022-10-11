МТС приглашает татарстанских детей присоединиться к бесплатным экоурокам с фиксиками

МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Дети из Татарстана могут погрузиться в тему экологии и узнать, какие привычки помогут спасти планету, а также поучаствовать в онлайн-конкурсе, победителей которого ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала.

Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде. Первый видеоролик приурочен ко Всемирному дню чистоты и рассказывает о важности культурно-гигиенических навыков.

- В Татарстане уделяется немало внимания вопросам защиты природы и осознанного потребления. Сортировка отходов, сдача вещей на вторичное использование и переработку, swap-маркеты, субботники, посадка растений и другие мероприятия активно поддерживаются населением, жители республики сами становятся инициаторами экопроектов и приучают бережному отношению к природе своих детей. Познавательные и увлекательные мастер-классы от «Фиксиков» в рамках нашего проекта «Поколение М» станут помощниками в эковоспитании татарстанских ребят. А благодаря цифровым технологиям, посмотреть видеоролики и поучаствовать в конкурсах проекта смогут дети из разных уголков республики, – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс «Познаем мир с фиксиками» по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Кстати, выполнять задание будет интереснее вместе с семьей и друзьями, что гарантирует веселое времяпрепровождение. Во второй номинации участники узнают, как, применив немного фантазии, можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам.

По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой номинации. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев. Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года.

О ПРОЕКТЕ «ПОКОЛЕНИЕ М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

О «ФИКСИКАХ»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель – сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». На данный момент вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма – «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).