Как утверждает отец девочки, под одеждой у нее был надет гидрокостюм, а под шапкой была защита. Фото: Из личного архива героя публикации

В трехлетнем возрасте Зара Иванова из Нижнекамска занимается канатным вейкбордингом, уверенно стоит на доске и с легкостью преодолевает расстояние в несколько сотен метров. Этим летом девочка попала в Международную книгу рекордов InterRecord как самая юная вейкбордистка мира. А уже осенью удивила всех кадрами, на которых каталась по луже на водной доске в родном Нижнекамске по улице Субай. “КП - Казань” побеседовала с отцом талантливой девочки Дмитрием Ивановым и узнала подробности съемок видео катания по лужам Нижнекамска, которое за короткий срок набрало уже более 10 тысяч просмотров.

- Я сам увлекаюсь этим видом спорта. У меня есть свой вейк-парк, где я тренирую детей с маленьких лет. Начиная с годовалого возраста, я начал учить Зару держаться на балансборде, а затем и на скейтборде. Для катания на вейкборде недостаточно лишь уметь держать равновесие - для этого нужны сильные руки, так как идет сопротивление с водой. Поэтому мы параллельно тренировали руки Зары - лазали по турникам и занимались гимнастикой.

В два года я ее уже поставил на сноуборд, так как для этого особо руки не нужны, главное - устоять на доске. Каждый вечер Зара надевала скользкие носки, бралась за специальную ручку, и скользила из комнаты в комнату, приняв специальную стойку, как на водной доске. Катал я ее так до трех лет, и когда ручки у дочки стали сильнее, мы перешли к тренировкам на воде.

Зара Иванова занимается вейкбордингом с годовалого возраста.

Мы занимались на водоемах, речках, в бассейне, также каждый вечер я катал ее по песку во дворе. Через 6-7 занятий Зара уже начала уверено ездить на обеих ногах и менять стойку. Тогда я подумал, раз у нее так хорошо получается, то можно было бы прокатиться и по луже.

- Мы три года назад с друзьями тоже решили по лужам прокатиться. Это смотрится интересно и зрелищно, заодно мы с Зарой так продолжили тренировки. Я был уверен в дочке, что она хорошо держится на доске, поэтому подобрал для нее неглубокую и безопасную лужу. Цели показать плохое состояние дорог - у нас не было.

- Осуждают в основном те, кто считает это небезопасным. По этой же причине меня вызвали в ГИБДД, так как подумали, что я за машину ее привязал и так катал. А тут совсем другое - у меня электрическая лебедка, которая автоматически сматывает веревку. Я в любой момент могу ее остановить с помощью дистанционного пульта, поменять скорость и сам непосредственно всегда нахожусь рядом. Я показал видео сотрудникам, они улыбнулись и отпустили.

Юную рекордсменку наградили дипломами и медалями. Фото: Из личного архива героя публикации

- Этим летом я подал заявку, что моя дочь в три года и пять месяцев уже умеет кататься на водной доске. До этого ни у кого подобных рекордов не было, поэтому Зара поставила мировой рекорд как самая юная вейкбордистка.

- Если ей будет нравится вейкбординг, то почему бы и нет. Тем более я могу передать свой опыт дочери. А так скоро зима, в планах тренироваться на сноуборде и поставить новый мировой рекорд.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В комментариях к видео с девочкой, которая катается по лужам, интернет-пользователи возмутились, что такое стало возможно, прежде всего, из-за плохого состояния улицы. На, что тут же отреагировали местные власти. Они пообещали починить там дорогу, как только представится финансовая возможность.

- Вопрос восстановления дорожного полотна по улице Субай принят к рассмотрению и будет учитываться при формировании плана финансирования на последующие годы, - ответили в мэрии Нижнекамска

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