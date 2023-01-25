Президент Татарстана Рустам Минниханов осудил акт сожжения Корана в Швеции и Нидерландах

Свое обращение он сделал от имени группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», как ее председатель. Фото: president.tatar.ru

Председатель группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», президент Татарстана Рустам Минниханов от имени членов Группы направил в адрес послов Швеции и Нидерландов в России письма, в которых осуждаются публичные акты сожжения Корана в данных странах.

Напомним, 21 января представители правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана подожгли священную Книгу мусульман прямо около посольства Турции в Швеции. Кроме того, была показана и карикатура на пророка Мухаммеда. Организаторы акции заявили, что таким образом они выражают свое отношение к позиции Турции о препятствии вступления в НАТО Швеции, пишет kp.ru. При этом спустя короткое время 23 января подобный акт вандализма повторили в Гааге (Нидерланды).

- В России, которая вошла в историю мировой исламской цивилизации как родоначальник и один из центров коранопечатания, эта акция шокировала не только мусульман, но и представителей других религий. В центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству! В цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру. В этом заключается базовая ценность любого нормального общества. Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество. Цивилизацию, позволяющую публичное оскорбление веры, неминуемо ждет моральное разложение и упадок. К сожалению, последние события в Швеции и Нидерландах стали лишь продолжением надругательств над чувствами верующих. Крайне прискорбно, что эти чудовищные акции прошли с молчаливого одобрения властей, при попустительстве правоохранительных органов, - говорится в письме президента Татарстана Рустама Минниханова.

В нем также указано, что данные акции вандализма - это оскорбление мусульман всего мира и акт ксенофобии.

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