Как и на чем можно сэкономить в Казани в январе

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В декабре жители Казани не экономили на подготовке к Новому году и развлечениях во время праздничных дней. В среднем казанцы потратили около 17 тысяч рублей на одного человека. Это без учета стоимости подарков. Такими данными поделился сервис SuperJob. А вот в январе активность покупателей заметно снизилась: покупок стало меньше, средний чек ниже. Горожане пытаются экономить, чтобы восстановить денежное равновесие. Хотя именно сейчас продавцы делают большие скидки на некоторые товары, пытаясь заработать хоть что-то в «мертвый» сезон. Выясняем, как можно обернуть эту ситуацию в свою пользу.

Подарочные наборы и декор

Гели для душа, шампуни, конфеты и алкоголь в новогодней упаковке в январе стоят дешевле, чем та же продукция стандартного вида. До следующего Нового года их срока годности не хватит, а сейчас дизайн уже неактуален. Похожая история с новогодним текстилем, декоративными подушками и елочными игрушками. Продавцы предпочитают сбыть максимум товара и не оплачивать хранение. Шары и мишура после праздников продаются и вовсе за копейки: можно запастись украшениями на следующий год. Но такие вещи стоит покупать, только если в этот Новый год вы чувствовали, что вам их не хватает.

Акции и скидки

В конце года во время предпраздничных покупок традиционно много акций, бонусы от которых можно потратить в январе. Так, в ноябре и декабре держатели карт «Мир» могли принять участие в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки». Они выполняли задания и получали за это бонусные баллы – Приветы. Например, нужно было потратить определенную сумму в категории косметика, сходить в ресторан, совершить несколько покупок по карте. Кстати, у зарегистрированных пользователей программы лояльности национальной платежной системы баллы могли накопиться автоматически, так как задания состояли из обычных трат.

Если вы еще не потратили накопленные бонусы, то сейчас самое время, потому что после 31 января 2023 года они сгорят. До конца месяца полученные Приветы можно обменять на призы - кешбэк или гарантированную скидку в различных категориях товаров, а также подписки на популярные сервисы. Какая получается экономия? Например, кешбэк 5% на кафе и рестораны, обучение и развлечения. Или 3% за покупки на заправках и в категории «Продукты». Также за виртуальные баллы можно получить хорошую скидку на покупки у известных брендов: «Папа Джонс», «Самокат», «Золотое Яблоко».

Фитнес и красота

Фитнес-залы и салоны красоты тоже страдают в январе. Туда перестают ходить те, кто хотел сделать фигуру и лицо к Новому году, а это довольно значительная часть клиентов. Обороты неминуемо падают до новой волны желающих навести красоту к 8 марта и лету, поэтому индустрия красоты готова делать хорошие скидки на абонементы и разовые посещения. Иногда дисконт может составить приятные 20-30%.