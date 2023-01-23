Сборная Татарстана состоит из 95 спортсменов. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В воскресенье, 22 января, на территории МВЦ «Казань Экспо» дали старт Единым играм Специальной олимпиады России – 2023. Соревнования пройдут с 23 по 26 января, а участие в них примут более 2 тысяч атлетов с ментальными нарушениями. Участники этого спортивного праздника выступят в 18 видах спорта и своим примером продемонстрируют силу воли, упорство и смелость.

Встреча со сборной Татарстана

На торжественной церемонии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта России Олег Матыцин, президент Единых игр России Ольга Слуцкер и мэр Казани Ильсур Метшин. Почетные гости встретились с делегацией татарстанских спортсменов и пообщались с ними. Всего на соревнованиях выступят 95 республиканских атлетов.

- На сборной Татарстана лежит особая ответственность. Они не только должны показать пример гостеприимства, но еще и здорово выступить. Желаю, чтобы волнение, которое есть, вам не помешало, а, наоборот, помогло передать любовь, теплоту и культуру нашим гостям, - обратился к атлетам Олег Матыцин.

Рустам Минниханов также пожелал республиканской сборной успехов и побед. По его словам, теперь любые проекты, связанные с подобными мероприятиями, будут рассматриваться более детально. Такое же поручение получат другие города и районы региона.

Кроме того, в Казани будет дан старт уникальной программе подготовки тренеров, специалистов и учителей по работе со специальными атлетами. Свыше четырех тысяч профессионалов смогут пройти это обучение за два года, поделилась Ольга Слуцкер.

В конце встречи спортсмены вручили гостям подарки, сделанные своими руками. Особенно атлеты не хотели отпускать главу Татарстана, обнимались и фотографировались с ним.

Атлеты не хотели отпускать главу Татарстана, обнимались и фотографировались с ним. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Основная цель - не победить

В Единых играх Специальной олимпиады России – 2023 принимают участие делегаты из 59 регионов страны, а также спортсмены из Белоруссии. Самому юному участнику игр в Казани всего 9 лет - это Андрей Кирюшин из Липецкой области. Он выступит в дисциплине футзал. Самый взрослый участник приехал из Владимирской области. Сергею Колобаеву 52 года, и он будет бороться за победу в волейболе.

Спортсмены выступят в соревнованиях по бадминтону и юнифайд-бадминтону, баскетболу, бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, волейболу, танцевальному спорту, теннису и юнифайд-теннису, фигурному катанию, флорболу, футзалу, художественной гимнастике и шорт-треку.

У участников Единых Игр нет цели выявить сильнейшего, установить новый спортивный рекорд или победить в медальном командном зачете. Основная задача соревнований – социализация и укрепление здоровья людей с ментальными нарушениями.

- Для наших спортсменов это огромный элемент ментальной реабилитации, это доказано учеными, и родители это видят. Ребенок, который начинает заниматься спортом, становится более самостоятельным, а его интеллектуальное состояние в разы улучшается, - отмечает Ольга Слуцкер.

«Был выбор - не делать ничего или продолжать работу»

Единые игры Специальной олимпиады – это большой проект, который изначально хотели провести на международном уровне, но пандемия и ряд обстоятельств не позволили сделать этого.

- Был выбор - не делать ничего. Кто бы от этого выиграл? Или продолжать работу, сделать это для атлетов с ментальными нарушениями из России. Вместо 160 спортсменов, которые прошли бы по квоте на международные игры, у нас будут участвовать 1566 атлетов, - отметила Ольга Слуцкер.

Пока сложно говорить о том, с какой периодичностью будут проходить Игры, и делегации каких стран присоединятся к соревнованиям в будущем. Но уже сейчас Рустам Минниханов заверил, что Татарстан сможет принять эти соревнования на любом уровне.

- То, что мы будем проводить республиканские Единые игры – это железобетонно. Остальное зависит от того, какие решения примет федеральный министр спорта и президент России. В целом, наша инфраструктура, наши возможности позволяют проводить эти Игры на любом уровне, - заявил глава Татарстана.

По словам Олега Матыцина, министерство спорта России сделает все для того, чтобы это мероприятие стало традиционным. Отметив, что при этом они никого не ограничивают в участии в соревнованиях.

- В нашем случае, нет дружественных или недружественных стран. Мы открыты для всех и сделаем все возможное, чтобы люди, которые приезжают в Россию, еще раз ощутили богатство культуры и традиции нашей страны, - рассказал Матыцин.

Рустам Минниханов заверил, что Татарстан сможет принимать Единые игры на любом уровне. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Люди с ментальными нарушениями выступили на сцене с популярными звездами

Церемония открытия завершилась ярким музыкальным шоу. Открыл праздник Камерный оркестр театра на Булаке и Государственный камерный хор Татарстана. На сцене с народными танцами выступили танцоры ансамбля «Казань». Гостям также показали традиционный праздник - Сабантуй.

А на очереди было шоу «Прикосновение». Его постановкой занимался Алексей Сеченов, который ранее работал в Казани на церемонии чемпионата мира по водным видам спорта — 2015 и WorldSkills. Люди с ментальными нарушениями выступили на одной сцене с такими популярными звездами, как Ваня Дмитриенко, Звонкий, Тося Чайкина, Моя Мишель и Сюзанна.

В завершение торжественной церемонии особенные атлеты Снежана Баранова и Адель Ванюхин зажгли Олимпийский огонь. Президент Единых игр Специальной олимпиады России – 2023 Ольга Слуцкер объявила соревнования открытыми.

Церемония открытия завершилась ярким шоу с песнями и танцами. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

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