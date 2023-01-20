20 января Минтимеру Шаймиеву исполнилось 86 лет: что известно о первом президенте Татарстана

Минтимер Шарипович родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района ТАССР. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В эту пятницу, 20 января, первому президенту Татарстана, а ныне Госсоветнику республики, Минтимеру Шаймиеву исполнилось 86 лет. Одним из первых его поспешил поздравить действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Безусловная любовь татарстанцев к Минтимеру Шариповичу объяснима. Именно с его именем связано становление нашей республики. Спасибо Вам, Минтимер Шарипович, за Ваше внимание, мудрые советы, и искреннюю преданность родному Татарстану! Здоровья Вам! – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Детство и юность Минтимера Шаймиева

Минтимер Шарипович родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района ТАССР. Его детство пришлось на тяжелое военное и послевоенное время. Приходилось много работать, добывать пропитание, следить за скотиной, а вдобавок - хорошо учиться. По настоянию отца Минтимер окончил факультет механизации в Казанском сельскохозяйственном институте, хотя сам он хотел получить юридическое образование.

Карьера Шаймиева

Уже начиная с 25 лет, Минтимер Шарипович стал занимать руководящие должности. Благодаря трудолюбию и силе характера он прошел непростой путь от рядового инженера до Президента Республики Татарстан. Шаймиев вошел в историю как человек, который сыграл значимую роль в признании суверенитета Татарстана, позволил устоять республике в период распада СССР и внес значительный вклад в развитие региона.

Суверенитет Татарстана и Минтимер Шаймиев

Ежегодно 30 августа отмечается День Республики Татарстан. Именно в этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР. До этого переломного момента республика была сильно ограничена в правах.

Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Шаймиев «взял», даже несмотря на то, что в тот же вечер Ельцин начал отказываться от своих слов. В итоге Татарстан получил исключительное право распоряжаться землей, ресурсами, создать систему госорганов и формировать бюджет.

Награды

Минтимер Шаймиев уже в 29 лет был награжден высшей советской наградой - орденом Ленина. Этот факт сам за себя говорит о его колоссальной работоспособности и упорстве.

Первый президент Татарстана имеет более 30 государственных и международных наград, десятки почетных грамот и благодарностей от президента и правительства Российской Федерации. Минтимер Шарипович является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» и кавалером высшего ордена Российской Федерации - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В 2017 году Минтимеру Шаймиеву присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. В честь этого события в Аняково, в родной деревне Минтимера Шариповича, открыли его бронзовый бюст.

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