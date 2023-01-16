Днем на Крещение воздух прогреется до -2 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро православные отметят один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. Для жителей Чебоксар в этом году оборудуют восемь купелей. Рассказываем, какая будет погода на Крещение в столице Чувашии 19 января 2023 года.

Прогноз погоды на Крещение в Чебоксарах 19 января 2023 года

По прогнозам Гидрометцентра Чувашии, ночью 17 января температура воздуха составит от -12 до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -6 градусов. На дорогах местами гололед, может выпасть небольшой снег.

Крещенских морозов 18 и 19 числа не предвидится. Ночью будет от -9 до -14 градусов. В среду днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, в четверг – от -2 до -7 градусов. Возможен небольшой снег и ветер до 14 метров в секунду.

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