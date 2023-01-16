Днем на Крещение Господне будет -5 до -10 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается один из главных православных религиозных праздников – Крещение Господне. Для татарстанцев в этом году оборудуют более 100 купелей, в том числе 4 из них будут расположены в Казани. Рассказываем, какая будет погода на Крещение в Казани 19 января 2023 года.

Прогноз погоды на Крещение в Казани 19 января 2023 года

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 17 января ночью температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, при прояснениях до 22 градусов мороза. Днем может пойти небольшой снег, столбики термометр поднимутся до -8 градусов.

Крещенских морозов 18 и 19 числа не предвидится, так как республика по-прежнему будет находиться на периферии юго-восточного антициклона. Ночью будет от -12 до -17 градусов. В среду днем температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, в четверг – от -5 до -10 градусов.

В последующие два дня, 20 и 21 января ожидается постепенное потепление, местами выпадет снег, усилится ветер. Днем в республике будет от -2 до -7 градусов.

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