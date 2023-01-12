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Происшествия12 января 2023 10:24

Они говорили, что на ней висит кредит: в Татарстане врач перевела мошенникам более 8 миллионов рублей

Врач из Татарстана поверила в оформленный на нее кредит и отдала аферистам 8 миллионов рублей
Лев ИЛОНОВ
В произошедшем сейчас разбираются правоохранители.

В произошедшем сейчас разбираются правоохранители.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уж сколько раз твердили людям, что настоящие сотрудники банка не звонят своим клиентам с сообщениями об оформленных кредитах или проблемах с безопасностью системы. Однако особенно доверчивые продолжают верить аферистам и, пытаясь тем самым защитить свои средства, переводить их на незнакомые счета.

Очередной жертвой мошенников стала врач из Тукаевского района Татарстана. Об оформленном, якобы, на нее кредите 46-летняя женщина узнала из звонка незнакомца 13 декабря. В течение последующих десяти дней она отправляла деньги на «безопасные» счета в различных банках. Всего она перевела чуть более восьми миллионов рублей, сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

В какой момент медик поняла, что стала жертвой преступления, не ясно, но 11 января она-таки обратилась с заявлением в полицию. Теперь там проводят оперативные мероприятия по установлению личности афериста. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказалась и заместитель главврача одной из стоматологий Набережных Челнов. Женщина перевела мошеннику значительно меньшую, но от этого не менее существенную сумму в 705 тысяч рублей. В этой истории сейчас также разбираются полицейские.

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