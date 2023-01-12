Как отдыхали, учились, что покупали и как менялись жители Татарстана в 2022 году

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- Один из главных трендов года — забота о себе. Жители республики чаще ходили на массаж и занимались спортом. Количество транзакций в массажных салонах и SPA выросло на 49%, в фитнес-клубах — на 7%, в центрах активного отдыха — на 15%. Спорттовары стали покупать наполовину реже.

- Культурной жизни и воспитанию чувства прекрасного жители республики в 2022 году уделили не меньше внимания. Казанцы чаще всего посещали Татарский академический театр им. Камала, театр драмы и комедии им. Тинчурина, Казанский академический театр имени Качалова, русский и татарский ТЮЗы. Если топ развлекательных детских мероприятий возглавляют новогодние спектакли, взрослая аудитория проводила время на шоу «Импровизация», на концертах МОТ и ZIVERT.

- В 2022 году татарстанцы больше учились: онлайн-курсы покупали в 2,8 раз чаще, а расходы на них выросли в 3,2 раза. При этом компьютерные и видеоигры жители республики стали покупать в два раза реже.

- В прошлом году усилилась вера в удачу: жители Татарстана на 69% чаще покупали лотерейные билеты и тратили на них на 73% больше.

- Не забывали татарстанцы и о тех, кому нужна помощь. В 2022 году они чаще занимались благотворительностью: количество переводов в благотворительные фонды выросло почти на треть по сравнению с 2021 годом.

- Жители республики активно осваивали онлайн-шопинг: количество онлайн-платежей выросло больше чем на треть. В топ офлайн-покупок вошли супермаркеты, рестораны, станции техобслуживания, общественный транспорт и аптеки. Татарстанцы стали реже покупать одежду, чаще – обувь. Количество транзакций в магазинах одежды уменьшилось на 14%, в обувных - увеличилось на 7%.

- Уходит мода на частую смену смартфонов: по данным розничной сети МТС, в 2022 году продажи новых гаджетов снизились на 19%, а срок службы телефонов вырос на шесть процентов. Средняя стоимость купленных татарстанцами гаджетов за год почти не изменилась и составила чуть больше 20 000 рублей. Большее предпочтение отдавали китайским брендам . Самые быстрорастущие бренды — Tecno, Realme и Infinix.

- Отпуск жители все чаще проводят в России: только 14% россиян в 2022 году побывали за границей. Казань по-прежнему остается в числе самых популярных российских направлений для поездок наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. За ночь проживания туристы в среднем платят 5 500 рублей, в Казани - 5400 рублей. Количество покупок татарстанцев в турагентствах выросло на 68%. На 5% увеличилось количество покупок авиабилетов, жители республики стали на 51% чаще отдавать предпочтение железным дорогам.